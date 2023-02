Envigado desaprovechó y Alianza Petrolera firmó empate: un gris 0-0

Un partido de realidades distintas entre Envigado como local y Alianza Petrolera, pues si los envigadeños sumaban de a tres se quedaban con la punta compartida con Boyacá Chicó a la espera de otros encuentros como lo que suceda con Atlético Bucaramanga y América de Cali. Por su parte, el cuadro aliancista esperaba quedarse con la victoria con el fin de acercarse al selecto grupo de los ocho primeros para tomarse más confianza en esa ilusión de clasificar a la siguiente ronda. Pero claro está, es muy temprano para concluir clasificados con mucho por delante.

El semblante a lo largo de los 90 minutos fue que Envigado buscaba la manera de romper el arco de Alianza Petrolera pero no estaban conectados en la definición y en el último tramo para vulnerar a José Chunga, guardameta del conjunto visitante. Desde el arranque, el equipo local inquietó a Alianza con un córner tempranero que ejecutó Juan Manuel Zapata, pero la zaga defendió para rechazar el peligro a los siete minutos.

Ahí apareció Santiago Noreña para cabecear por un costado.



Juan Manuel Zapata se animó minutos después con un disparo que no vio puerta alguna, pero asomaba el peligro con remates que lastimosamente para las aspiraciones naranjas no veían arco. Gendry Cuervo, Felipe Jaramillo, Ivo Kestler se pusieron de acuerdo para rematar, pero no acertar a la portería. Por su parte, Alianza Petrolera intentó con un disparo de Efraín Navarro que rechazó la zaga envigadeña.



Alianza Petrolera respondió con Luis Angulo pero era curioso que en 30 minutos de la primera parte, ningún impacto (9 de Envigado y 2 de la visita) no inquietaron a los porteros Joan Felipe Parra y José Chunga. Fue Rubén Manjarres en la visita que impactó y Parra atajó a los 32 minutos de juego. La sensación en la primera parte fue que Envigado llegó harto al pórtico, pero con disparos lejanos que no se quedaron dentro de los tres palos.



Ya en el segundo tiempo, el mar de desaprovechamientos continuó en Envigado con Henry Mosquera tras asistencia de William Hurtado y José Chunga se quedó con la pelota. Nuevamente, Ivo Kestler, Mosquera, Edison López, entre otros intentaron ver puerta, pero poco o nada inquietaban al golero de Alianza Petrolera.



José Chunga empezó a tener más protagonismo en los 60 minutos salvando disparos de Juan Manuel Zapata. La figura de Chunga seguía creciendo con una estirada impresionante después de un latigazo de afuera del área que tuvo que responder poniendo las manos y salvando un gol que parecía cantado. Envigado siguió por esa misma línea de rematar, pero infortunadamente nunca pudo sorprender a un atento arquero de Alianza Petrolera.



Luciano Ospina tuvo una que otra opción para la visita. Santiago Orozco también se atrevió a inquietar a Joan Parra que respondió de la mejor manera y posteriormente, Parra aseguró el disparo violento de Andrés Felipe Morales. No hubo tiempo para más en un empate gris sin goles. Los envigadeños visitarán a América de Cali, mientras que los petroleros recibirán a Medellín.