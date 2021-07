La conmovedora historia del canterano de Millonarios que es figura

No es fácil debutar en el fútbol profesional colombiano. Seguramente, para quienes lo lograron, será un día inolvidable; sin embargo, el camino para llegar a esa meta es complejo, claro, para unos más que otros, pues se requiere de disciplina, bastante sacrificio y mucho talento.

Millonarios viene construyendo un proyecto con una nómina basada en los hombres de la cantera, muchos de ellos debutaron en el 2020 cuando el equipo no estaba bien y necesitaba un recambio generacional para salir de la mala racha. Ahora, consolidados en el once de Gamero, buscan seguir con ese camino que los lleve al éxito tanto profesional como personal.



Emerson Rivaldo es, quizás, uno de los más destacados de esa camada de juveniles que llegó a disputar la final de la Liga en el primer semestre del 2021, su regate, técnica y gol le permitieron ser una de las figuras del equipo y también a ser convocado a un microcilo de la Selección Colombia de mayores.



En un diálogo con Win Sports, el extremo de 20 años reveló sus inicios en el fútbol y confesó que en algún momento le tocó colarse en el Transmilenio para poder llegar a los entrenamientos del club en la 222, de Bogotá.



"Yo estaba en Buenaventura entrenando con el Christoper Moreno y él me ayudó, con el profe Raudilio, a que fuera a hacer pruebas en Millonarios. Me quedo en una casa hogar, que es la casa de la mami Luisa, en la 72, en Chapinero, y nosotros entrenamos en la 222. Me tocaba levantarme temprano, a veces me tocaba levantarme más temprano para meterme mis 'coladitas' porque, la verdad, no había plata para el pasaje... Ya le devolví toda la plata al Transmilenio", dijo.



Sobre su ascenso al primer equipo, Emerson aseguró que la compañía de Gamero y su familia ha sido fundamental, pues es consciente que el cambio, en materia económica, puede desviar los objetivos deportivos.



"Cuando yo iba a hacer contrato, lo primero que me dijo el dueño del equipo es que no fuera a enloquecer. Porque eso era lo que le daba miedo a él, que los jugadores cogían el doble o el triple de lo que se ganaba y ya se volvían. Entonces mi familia me ha ayudado mucho en esa parte, para ahorrar porque uno no sabe... Yo ahorro, porque me voy en el bus, todavía no tengo carro. Ahorro gasolina, tecnomecánica y todo eso. Lo de la casa también me lo ahorro porque vivo con 'Juanito', con Abadía y uno paga la luz, otro el agua y así", precisó.



Por último, Rodríguez se refirió a su presente deportivo en el que explicó la razón de su bajón deportivo, el llamado a la Selección Colombia y la gravedad de su lesión.



Bajo rendimiento: "Tuve problema familiares, asesinaron a mi sobrino y por eso estuve triste, uno es persona y fue una de las cosas que me bajonearon bastante. El profe me ayudó a dar un descanso, pero lo de mi familiar fue difícil, muchas veces no se sabe el porqué de las cosas, uno habla y critica, pero no fue por disciplina".



Selección Colombia: "Cuando me convocaron estaba en el partido ante Once Caldas, no estaba enterado de nada, se acabó el partido y el profe Gamero me llama diciendo entre risas “ahora a todo el mundo llaman”, también me dijo que tenía que manejar todo con humildad y buscar siempre ser el primero"



Lesión y presente en Millonarios: "Estoy esperando las cuatro semanas para que pegue el hueso y luego para hacer los trabajos de recuperación. Cuando se acabó el partido me enfrié y ahí empecé a sentir dolor, luego me hicieron la radiografía y salió que tenía fractura en el quinto metartasiano... Me siento feliz en este equipo, han pasado muchos jugadores grandes y nosotros venimos haciendo historia, esperamos tener revancha en diciembre, queremos llegar a la final, tenemos sed", finalizó.