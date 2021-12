El volante titular que no seguiría en Deportivo Cali: iría al exterior

Deportivo Cali se quedó con la décima estrella al ganar la Liga BetPlay II-2021 al superar en la final al Deportes Tolima.



El objetivo del técnico Rafael Dudamel es mantener la totalidad al menos el grueso del plantel profesional para encarar las competencias locales y en especial la Copa Libertadores, a la que llega directamente a la fase de grupos por ser campeón.

Hay dos jugadores que hace varios días están sonando para ir al exterior. El primero, Jhojan Valencia, volante floridano, hijo del ex central Manuel Valencia, de quién se dice tiene pedido de la MLS, y su compañero Andrés Colorado.



Ambos son titulares, Valencia se formó en la cantera verdiblanca y es propiedad del club, mientras que los derechos federativos de Colorado los tiene el Cortuluá.



Las condiciones futbolísticas de Colorado han quedado suficientemente probadas. Es un mediocampista que no solo aporta marca, sino que filtra balones con facilidad y aparte convierte goles, gracias a su potente remate de media distancia y capacidad en el juego aéreo, con su estatura de 1.90 metros.



A sus 22 años, hizo la segunda pasadía en el Cali. El primer préstamo fue en 2017 y se mantuvo hasta 2019 para volver a Cortuluá. Iniciando 2020 lo pidió de nuevo Alfredo Arias y hasta la campaña del título fue fundamental en el andamiaje de Rafael Dudamel, pero es poco probable que se continúe con el campeón colombiano.



Óscar Arturo Martán, hijo del presidente de Cortuluá, le dijo a FUTBOLRED que “el jugador estuvo a punto de irse para Alemania en el pasado verano y es muy probable que salga”.



El objetivo del tercer equipo vallecaucano, recién ascendido, es poder vender los derechos federativos del mediocampista al balompié internacional, ojalá Europa, ya que está claro que el Cali no tiene en la actualidad el flujo de caja para quedarse con sus servicios.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces