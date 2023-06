Dimayor rechazó a Millonarios: final con Nacional se jugará el sábado

Millonarios cerrará de local la final de la Liga BetPlay I contra Atlético Nacional, y por eso pidió a la Dimayor que el juego de vuelta se programe para el domingo 25 de junio, y no para el sábado 24 como se estableció en la programación oficial.



Desde el equipo bogotano se habló de favorecer a Nacional y así torpedear los planes del club embajador, que ven con buenos ojos una final en domingo.



Sin embargo, desde la Dimayor fueron contundentes y rechazaron la petición albiazul. El presidente de la entidad, Fernando Jaramillo, fue enfático en que no se moverán las fechas establecidas.



“Aquí hay que privilegiar el equilibrio deportivo, todos tienen los mismos días de descanso. La primera fecha es el miércoles y la segunda el sábado. Hay que tener en cuenta las competencias internacionales. Nacional tiene el martes y por lo tanto no le dan los días de descanso”, dijo Jaramillo a Caracol Deportes.



Jaramillo también rechazó el pensamiento de Millonarios sobre favorecer a su rival: “Desde ningún punto de vista hay un favorecimiento, hemos cuidado el equilibrio deportivo. Todos tienen los mismos días de descanso: jugaron el sábado, vuelven a jugar cuatro días después y vienen tres días de descanso. No veo cuál es el desequilibrio deportivo ni el favorecimiento”.



“Nacional juega un partido internacional el martes. Sí, a algunos equipos les ha tocado jugar con 2 o 3 días de descanso, pero en este caso si se puede y se cumplen los días, no veo cuál es el desequilibrio desde el punto de vista deportivo… El torneo internacional es otro tema y hay que ayudar a los equipos cuando se puede”, añadió el dirigente.



El presidente de la Dimayor finalizó diciendo que “esperaremos que llegue el requerimiento oficial, pero el punto es que se están teniendo los días de descanso que dice el reglamento, no le veo el problema. Si al club que está en competencia internacional le puedes dar los tres días, por qué no dárselos. La publicación de las fechas iniciales no estaba publicada aún e incluso en el sorteo dijimos que podría ser 24-25 de junio”.