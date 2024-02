Medellín se quedó con un vibrante partido ante Deportivo Cali

Independiente Medellín derrotó a Deportivo Cali en el duelo más atractivo de la jornada de este lunes en el estadio Atanasio Girardot. El Poderoso sumó nuevamente de a tres en un duelo en el que visitante fue mejor en ciertos pasajes del juego. El único gol del juego fue de Brayan León.



Chaux sacó rápidamente, la pelota pasó a Vásquez y allí Brayan León sacó un buen remate para vencer a Joaquín Papaleo que no pudo hacer mucho para evitar el tanto.



Diez minutos después, Papaleo evitó el segundo del local en un zurdazo de Leyser Chaverra que forzó al guardameta a mandar la pelota a un costado. Sobre el 31’, Kelvin Osorio tendría otra chance para Cali con un gran remate de zurda desde media distancia, pero Chaux respondió bien para evitar el tanto.

Sobre el 41’ llegó la polémica del juego. Primero, Pablo Lima centró al área y Jhon Vázquez de cabeza mandó la pelota al palo. No obstante, al finalizar la jugada, León le mandó un manotazo a un rival y se ganó la expulsión por doble amarilla.



Para la segunda parte, Cali fue mucho mejor y tuvo las chances más claras para igualar. La primera sería de parte de Jarlan Barrera que en un gran tiro libre colocó la pelota en el travesaño.



Después al 67’, Medellín se salvó de la igualdad. Álex Mejía metió un centro por izquierda y allí la pelota pegó en Chaverra y se fue directo al palo y de milagro no entró en arco del DIM.



Dos minutos después, la pelota nuevamente pegó en el palo del arco del DIM. Jarlan Barrera se la daría a Lautaro Villegas y en el área sacó un remate cruzado que sacudió la portería.



El impulso del Cali no terminó ahí y en el 76’ el árbitro cobró penalti por una falta de Chaverra en el área, pero tras una larga revisión, el VAR revirtió la decisión del juez central.



Al 85’, Cali se volvió a acercar con una gran jugada colectiva que terminó con centro de Juan José Córdoba, pero nadie en el área atacó la pelota y la misma se fue por un costado.



Sobre el final del juego, los azucareros se quedaron con diez por una patada de Francisco Meza sobre José Ortiz. El jugador de Cali recibió la doble amarilla. En el añadido, Cali otra chance inmejorable, pero Chaux sacó un tanto cantado y se afianzó como figura del juego.