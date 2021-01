¡Por una tijera! DIM consiguió su primer triunfo en la Liga I-2021

Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 a Patriotas Boyacá, por la segunda fecha en la Liga I-2021. El poderoso fue de menos a más en el encuentro y aunque estuvo abajo en el marcador, apareció su delantero Agustín Vuletich, quien se apuntó un doblete para sumar los primeros tres puntos en el campeonato.

Los primeros dos minutos del partido, Patriotas generó un par de ocasiones sobre el arco custodiado por Luis Erney Vásquez, por parte de Cristian Barrios y Edgardo Rito, con más ganas que precisión. Medellín se sorprendió por la arremetida de la visita y poco a poco buscaba acoplarse en la zona medular. La visita sostenía la pelota y antes de llegar al área rival, remataba al arco. Al minuto 8, Kevin Aladesanmi remató de media distancia, pero la pelota se fue desviada.



Al minuto 18, una incursión por el sector izquierdo de Patriotas por parte de Barrios, David Loaiza por cortar la pelota, le pegó en la mano, la cual Nicolás Gallo no dudó en sancionar el penal. Un minuto más tarde, Óscar Vanegas cobró y pese a la atajada de Luis Erney Vásquez, el capitán de la visita aprovechó el rebote para mandar la pelota al fondo de la red. Ganaba Patriotas en un momento donde los lanceros mostró cosas interesantes, intensidad y orden.



Pero la dicha le duró poco a la visita, al minuto 23 y tras un tiro de esquina cobrado por Matías Mier, la pelota le quedó en el primer palo del arco sur a Agustín Vuletich, quien con pierna derecha dejó sin reacción al arquero Carlos Mosquera, empatando el partido para Medellín. Tras el gol, los locales reaccionaron, recuperaron la pelota y agredían al contrario, con juego por bandas, ocasionando tiros de esquina.



Al minuto 31, Robert Harrys sorprendió el área rival, con un remate de pierna derecha desde fuera del área que se perdió por la línea final. Patriotas reaccionaba, aunque con menos solvencia que en los primeros minutos de juego. El juego se tornaba de ida y vuelta, aunque sin un dominador específico.



Al minuto 41, Robert Harrys en una gran jugada individual, se estrelló con el arquero Carlos Mosquera antes de ingresar al área boyacense. Sin embargo, el árbitro Gallo cobró falta en ataque. Los últimos minutos del primer tiempo fueron muy cortados, con faltas para ambos equipos.



En la etapa complementaria, Medellín efectuó una variante; se retiró Jean Pineda e ingresó Yesid Díaz. Mientras que Patriotas mantuvo sus mismos jugadores y la misma idea de juego proponiendo, dominando la pelota y presionando en corto.



Al minuto 5, una jugada colectiva derivó en gol de Agustín Vuletich, pero el argentino estaba en posición adelantada y aunque logró finalizar la jugada, ya estaba anulada. Al minuto 12, una reacción de Patriotas terminó en gol de Arley Bonilla, pero fue anulado en principio por fuera de lugar, aunque fue chequeado por el VAR, se mantuvo la decisión.



Sobre el minuto 24, Patriotas realizó dos variantes, buscando refrescar su nómina. Sin embargo, al minuto 25, Agustín Vuletich puso en ventaja a Medellín tras un remate con pierna derecha, en media tijera desde el centro del área, tras un centro con rosca de Juan Guillermo Arboleda desde el sector derecho. El argentino anotó su segundo gol en la Liga con la camiseta poderosa.



Aunque Medellín no era un equipo avasallante, cuenta con un delantero inspirado. Patriotas había mostrado solidez, pero con el pasar de los minutos se fue desmoronando en su juego y no lograba la misma presión que al comienzo del segundo tiempo.



Al final, Medellín consiguió un triunfo importante como local, frente a un Patriotas que tuvo la valentía para plantear un partido con presión y orden, pero con el pasar de los minutos, en especial del segundo tiempo, no pudo mantener ese juego. Medellín ajusta 10 victorias consecutivas como local frente a Patriotas.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita al Atlético Bucaramanga, mientras que Patriotas enfrentará en Tunja a Boyacá Chicó.

Síntesis



Independiente Medellín 2-1 Patriotas Boyacá



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez (7); Juan Guillermo Arboleda (7), Víctor Moreno (6), Andrés Cadavid (7), Germán Gutiérrez (6); David Loaiza (6), Jean Pineda (6), James Sánchez (5), Matías Mier (6), Robert Harrys (6); Agustín Vuletich (8).



Cambios: Yesid Díaz (6) por Jean Pineda (1 ST), Leonardo Castro (6) por Robert Harrys (29 ST), Juan Carlos Díaz (SC) por Agustín Vuletich (34 ST), Yulián Gómez (SC) por James Sánchez (45+2 ST).



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Patriotas Boyacá: Carlos Mosquera (5); Jorge Posada (6); Óscar Vanegas (7), Mairon Quiñones (5), Federico Arbeláez (6); Edgardo Rito (5), Santiago Orozco (5), José Leudo (5), Cristian Barrios (6); Arley Bonilla (5), Kevin Aladesanmi (5).



Cambios: Stewart García (5) por Jorge Posada (24 ST), Misael Martínez (5) por Arley Bonilla (24 ST), Jesús Arrieta (5) por Kevin Aladesanmi (30 ST).



D.T.: Francisco Abel Segovia.



Goles: Agustín Vuletich (23 PT), (25 ST) para Independiente Medellín. Óscar Vanegas (19 PT) para Patriotas Boyacá.



Amonestados: David Loaiza (7 ST) para Independiente Medellín. José Leudo (40 ST), Misael Martínez (45+1 ST) en Patriotas Boyacá.



Expulsados: no hubo.



Figura: Agustín Vuletich (8).



Árbitro: Nicolás Gallo (6).



Partido: bueno.



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: sin espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8