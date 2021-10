Diego Novoa cumple en rotación de América: Osorio le tiene confianza

América de Cali consiguió un punto importante en su visita a Millonarios en Bogotá, pero ahora se ve urgido de sumar los tres puntos en el clásico vallecaucano frente al Deportivo Cali, este sábado por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2021 en el Estadio Pascual Guerrero.



Ese empate le sirvió para meterse parcialmente octavo con 18 puntos, pero sea cuál sean los resultados de los partidos de este lunes y martes (Bucaramanga vs. Junior y Quindío vs. Pereira) quedará por fuera de la lista, ya que si no es el elenco ‘leopardo’ lo hará uno de los dos conjuntos del Eje Cafetero.



Luego del partido en El Campín, el entrenador risaraldense hizo eco de su rotación, rescatando especialmente que a Diego Novoa le ha dado bastante minutos y la titularidad en la mitad de los compromisos, alternando con Joel Graterol, quien se encuentra convocado a la Selección de Venezuela.



Lo cierto es que Novoa se convirtió en uno de los jugadores importantes del equipo vallecaucano ante los albiazules, al detenerle una pena máxima a Fernando Uribe en el primer tiempo, pero también evitar que Millonarios venciera su pórtico. Hoy, en 13 juegos América ha recibido 12 goles en contra, a pesar de los desajustes por su defensa de tres.



Concretamente, Osorio manifestó: “Diego se ha beneficiado de la tal famosa rotación, es un jugador que ha competido en muchos partidos este año y obviamente que muestra la confianza que tiene, el hecho de participar en los juegos importantes y en contribuirle al grupo”.



El segundo semestre de 2021 ha sido afortunado para el guardameta bogotano, que espera recibir la confianza del cuerpo técnico para ser inicialista frente al Cali.



Novoa se refirió a su actualidad en el arco rojo: “La confianza en lo personal está full, el compromiso por ende debe ser igual y asimismo cada oportunidad que tenga de intervenir lo voy a hacer al 100%”.



Era apenas normal que se refiriera a la acción que pudo haberle cambiado el rumbo al encuentro: “En cuanto a la jugada del penalti, lo estudiamos durante el día con el entrenador de arqueros, simplemente tomé la decisión y estuve muy seguro de ella previo al cobro de Fernando fue muy acertado, primero, haber estudiado al cobrado, y segundo, fue una decisión correcta y pude aportar en el momento en que tuve que intervenir”.



Sobre el trabajo defensivo de su equipo, en el que pudieron mantener el cero, señaló: Desarrollamos el plan de juego, en el primer tiempo controlamos al rival, desarrollamos nuestro plan de juego a cabalidad, cada uno cumplió con su tarea y lo más importante, mantuvo una intensidad muy alta. La competitividad fue muy buena, me sentí muy tranquilo desde el punto de vista de mi posición y ya en el segundo tiempo por la modificación de nuestra estructura se presentó un juego más friccionado, igualmente el equipo nunca bajó los brazos y mantuvo la intensidad bastante alta, así que la seguridad y esa tranquilidad que ellos aportaron de igual manera la quise transmitir para hacer un trabajo en equipo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces