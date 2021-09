Diber Cambindo y el sentimiento de enfrentar a Quindío con el DIM

Tras su partida a comienzos de este 2021 al América y posteriormente al DIM, Diber Cambindo regresa al estadio Centenario de Armenia con la camiseta del poderoso para enfrentar al Deportes Quindío por la fecha 11 de la Liga II-2021. Palpitando ese partido del domingo, el atacante caucano confía en aplicar esa ‘ley del ex’ que le permita al poderoso sumar su cuarta victoria en el campeonato y mantenerse en la pelea para ingresar en el grupo de los ocho.

"Estamos acostumbrados a asumir la presión, siempre va a existir y como jugador, hay que buscar sobreponerse, trabajar y esforzarse más para poner a nuestro público de nuestro lado. Los hinchas viven de momentos, de alegrías y esperamos que nos apoyen más", destacó Cambindo en conferencia de prensa virtual.



Sobre las sensaciones de medirse contra el conjunto cuyabro, Diber señaló que "conozco muy bien al Deportes Quindío, es un equipo que no se le puede dar ventajas, cuenta con jugadores potentes y se les puede hacer daño. Son muy jóvenes y pueden cometer errores, hay que ir a Armenia para conseguir el resultado y entrar entre los ocho. Será una sensación muy rara, enfrentar a un equipo que me permitió consolidarme. Tengo mucho respeto con ellos, pero me debo ahora al DIM".



En cuanto a lo que está viviendo con el poderoso, el atacante precisó que "es importante para mí, la confianza que el técnico me brindó siendo titular por encima de otros compañeros. Quiero seguir demostrando. El aporte y la confianza que me está dando el cuerpo técnico es muy buena. Aprovecho en cada entrenamiento, cada indicación para seguir aportándole al equipo".



Además, "mi trabajo siempre va a tener sacrificio y goles, debo estar con mucha movilidad, tirando diagonales si soy el único punta. Si estoy con otro delantero, debo cumplir con más funciones en el frente de ataque. En cada entrenamiento trabajo detalles para mejorar, como ese posicionamiento con los centros, los tiros de esquina".



Finalmente, el jugador habló sobre uno de sus ejemplos a seguir en la cancha como Robert Lewandowski, el polaco es un ídolo para Diber, lo sigue con el Bayern o con la Selección de Polonia y espera afianzar algunos movimientos que él realiza dentro del terreno de juego. "Uno de mis referentes es Robert Lewandowski, lo que más le tomo de referencia es su posicionamiento en el área, que está muy cerca del gol y eso es lo que trato de mejorar en cada entrenamiento".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8