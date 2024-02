¿Realizarán bien el trabajo? Los árbitros designados para la fecha 9

La Liga BetPlay iniciará en la mitad del campeonato este domingo 25 de febrero, cuando se dispute la fecha 9 de la primera división colombiana, donde se disputa el camino hacia los cuadrangulares semifinales.

Frente a esto, la Dimayor y la Comisión Arbitraria de Fútbol, en cabeza de Imer Machado, dieron a conocer quienes serán los árbitros que tendrán que impartir justicia en esta nueva jornada.

Liga BetPlay 2024-I - Fecha 9



Jaguares de Córdoba vs. América de Cali - José Ortiz (Norte de Santander)



La Equidad vs. Atlético Nacional - Carlos Betancur (Valle del Cauca)



Deportivo Pereira vs. Junior - Andrés Rojas (Bogotá)



Boyacá Chicó vs. Independiente Santa Fe - Luis Delgado (Valle del Cauca)



Deportivo Cali vs. Deportes Tolima - Hector Rivera (Nariño)



Envigado vs. Patriotas - Diego Ulloa (Valle del Cauca)



Millonarios vs. Once Caldas - Wilmar Roldan (Antioquia)



Fortaleza CEIF vs. Alianza FC - Bismarks Santiago (Atlántico)



Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto - Nicolás Gallo (Caldas)

Cabe recordar que la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor iniciará el próximo domingo 25 de febrero, y acabará el jueves 29 de febrero.