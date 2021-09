Deportivo Cali con obligación de frenar al Pereira: busca encarrilarse

Deportivo Cali está en la casilla 16 de la Liga BetPlay II-2021 y aunque gane en la jornada 11 no podrá instalarse entre los ocho, el cuadro verdiblanco aspira a pasarle por encima este viernes (6:00 p.m.) al sorprendente Pereira en el estadio de Palmaseca, para quedar más cerca de los que ocupan los puestos cercanos.



Esa será la forma de mantener la ilusión, para sumar 13 unidades en la fecha 11, y no descolgarse en un paquete de equipos que aún no han llegado a los 20 puntos.



Rafael Dudamel y sus dirigidos han practicado durante la semana diferentes variantes para superar a un rival que juega bien y es rápido en ataque. Su buena campaña lo tiene con 15 puntos en la sexta posición y también quiere alejarse del fantasma del descenso.



Con la habilitación en los trabajos de campo del lateral derecho y capitán, Juan Camilo Angulo, lo mismo que del delantero Harold Preciado, Cali suma nombres de experiencia para este importante encuentro, aunque también perdió dos fechas por expulsión al defensor central Jorge Marsiglia, que sería reemplazado por el juvenil José Caldera.



Tampoco se descarta que aparezca de nuevo como lateral por derecha el canterano Juan Esteban Franco, quien no ha desentonado en la función de marca y cuando pudo tuvo algunas salidas con peligro en Ibagué.



No hay ninguna duda de que el elenco ‘azucarero’ tendrá que montar un partido totalmente ofensivo para ir en busca del resultado que necesita, sin descuidarse en el fondo, de allí que necesita que jugadores como Teófilo Gutiérrez, Gastón Rodríguez, Jhon Vásquez, Ángelo Rodríguez y los que vayan al frente estén muy precisos para vencer la valla matecaña.



Dudamel afirmó sobre los pocos días que lleva al frente del plantel que “hoy sentimos que la metodología de trabajo cada día la asimilan mucho más y más contento me tiene el ver cómo se identifican con ella, aceptando el cambio a nivel de exigencia, de intensidades, ellos han sentido que les ha venido bien, que todo lo bueno que venían haciendo, incrementando esos niveles de intensidad, para encontrar un mejor juego colectivo. Hay muy buen ambiente, la receptividad desde el principio ha sido fantástica, en cada sesión de entrenamiento uno se ocupa de hacérsela lo más amena posible, que el futbolista pueda disfrutar en la preparación y luego lo haga en la competencia”.



En cuanto a la forma en que lo acogió el grupo señaló que “la armonía que hay dentro del plantel ha sido fundamental para tener este nivel de aceptación, y nos han recibido de una gran forma, con una total disposición y gran profesionalismo, que hace que cada día preparar cada partido con mucha camaradería”.



Concluyó que “venimos de jugar un buen partido en Ibagué contra Tolima, el campeón, y somos conscientes de que para que ese punto tenga valor, estos tres puntos contra Deportivo Pereira deben quedarse en casa, estamos muy claros de las dificultades que vamos a encontrar por las características del rival, pero hay que poner mucha jerarquía, tener los niveles de atención en su mejor estado, van a ser 90 minutos muy intensos, muy disputados, porque Pereira es un equipo que se entrega de principio a fin, que tiene muy clara y ejecuta su libreta de juego en su forma, pero estoy muy optimista de que podamos alzarnos con los tres puntos, por supuesto por la disposición y preparación que han tenido los jugadores para el partido”.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)

Asistentes: Wílmar Navarro (Santander) y Camilo Sánchez (Asocafa).

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Hora: (6:00 p.m.)

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Luis Matorel (Bolívar)

Asistentes: Juan C. Vaca (Bogotá) y Jorge Sanna (Norte)



Probable formación:



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo (Juan Esteban Franco), Hernán Menosse, José Caldera, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Carlos Robles, Gastón Rodríguez, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Rafael Dudamel.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés