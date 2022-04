Dudamel piensa en las alternativas para recibir a Junior este sábado

Deportivo Cali continúa con la seguidilla de partidos de este mes de abril, donde recibirá en la noche de este sábado al Junior de Barranquilla, por la fecha 15 de la Liga I-2022 en Palmaseca. El entrenador Rafael Dudamel, analizó lo que será enfrentar a Junior, que viene de empatar por la Copa Sudamericana contra Unión de Argentina.

“Es un partido totalmente determinante e importante, para seguir manteniendo el nivel futbolístico ante un muy buen rival, que individualmente tienen muy buenas opciones y que también están como nosotros quizás de menor proporción, pero apremiado en el tema de los puntos para clasificar y que en estos tres partidos por semana, a ellos les ha tocado jugar de visitante y el viaje largo de Buenos Aires para Colombia; hay que tener mucho cuidado en estos momentos, para saber que piezas se pueden utilizar”.

Fue interrogado sobre cómo está el grupo desde la parte fisca por la seguidilla de partidos: “físicamente el equipo se encuentra bien, el miércoles y jueves los miraba de reojo buscando que se recuperaran bien, fueron muy pocos los que vieron acción al otros día contra Boca, seguimos trabajando con los más jóvenes preparándolos por si los necesitamos para el día de mañana”.

Confirmó la gravedad de la lesión del extremo Yony González, que salió lesionado contra Boca: “lo de Yony se confirmó un desgarre grado 2, estará un par de semanas por fuera, pudiese estar estimado que para la vuelta con Always Ready de Bolivia pueda estar en la mejor condición”.

Seguidamente comentó cuales alternativas tiene en aquella posición: “para la posición de Yony esta Michell Ramos y Duván Mina, vuelve Daniel Luna que también en algún momento lo hemos utilizado en por allí, está la opción de doble lateral como lo hicimos al final contra La Equidad, hay que buscar las estrategias que mejor resultado nos puedan dar, sin descuidar la parte de las frescura física, pensando que después nos toca de visitante, pero tenemos alternativas más jóvenes, frescos, con mayor ímpetu pero como decía anteriormente, jugadores de mucho talento que debe aprovechar su oportunidad para meterse dentro la dinámica de rotación del equipo”.

Habló de la importancia del triunfo contra Boca en la Copa Libertadores: “ganar un partido no es fácil, le ganamos a Boca con argumentos solidos y a los demás equipos de la liga se le ha hecho difícil, no es fácil ganar. Este triunfo nos tiene muy felices, sabemos la calidad del rival al que superamos y ya el tiempo hablará que tan bueno fue; mientras tanto tenemos que continuar en esa línea, que después del triunfo genera mucha más confianza, seguridad, hace crecer el grupo, que tiene su mejor nivel de rendimiento muy lejos de alcanzar”.

Contó lo que le pidió a las directivas del equipo para estos próximos compromisos: “Yo le he pedido a los dirigentes que por favor usemos los 23 jugadores que nos permiten, porque siempre será importante que los que tienen y no acción, estén dentro de la concentración del equipo y así uno los va preparando para lo que pueda venir, se haría mucho más difícil viajar con 20 y después echar mano de los que no viajaron, ya que emocionalmente reciben un golpe, estaremos con el cupo completo y a partir de allí será la base para cada partido”.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15