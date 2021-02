‘Checho’ Angulo está dispuesto a trabajar con los delanteros del Cali

Es un clamor que empieza a tomar fuerza, incluso, un histórico del club como Willington Ortiz entregó en FUTBOLED como probable solución a la falta de gol en el Deportivo Cali que se incorpore al cuerpo técnico del plantel profesional a Sergio ‘Checho’ Angulo.



Por ello, este portal buscó al ex delantero ibaguereño radicado hace muchos en la capital del Valle del Cauca, para que diera su punto de vista sobre la opción de trabajar con los atacantes y los hombres de avanzada del elenco verdiblanco que más pasan al área rival.



“Siempre estaré dispuesto para lo que la Asociación Deportivo Cali determine, siempre de que se trate de enseñar, porque para mí el fútbol es enseñanza-aprendizaje, el club cuenta conmigo”, afirmó el hoy entrenador de la categoría Sub-19 azucarera.



Si se dan las cosas, no sería la primera vez que ‘Checho’ asuma ese rol en el equipo: “He estado en cuatro cuerpos técnicos, con el profesor (Óscar Héctor) Quintabani, con el profesor Pedro Sarmiento, con el profesor Ricardo Martínez y con el profesor Diego Édison Umaña en Millonarios. Me tocaba, aparte de los trabajos que tiene uno como segundo entrenador, revisar la nómina rival, enterarse de cómo juegan, dar sus conceptos hasta donde el técnico lo permita, hacer trabajos hasta donde el técnico lo permita, siempre hay un espacio para trabajar a los delanteros, y gracias a Dios nos fue bien, no solo por lo que uno haga, sino por la capacidad del jugador, que en definitiva es lo más importante”.



Angulo tiene claro que su función nada tendría que ver con el planteamiento táctico del equipo, que maneja directamente Alfredo Arias: “Lógicamente que son opiniones de los periodistas que yo llegue para hacer trabajos de definición, el ‘profe’ Arias ha demostrado que su funcionamiento es el que nos gusta, es la historia de la institución, ha faltado la última puntadita, el ‘profe’ ha merecido más, y no tenga duda de que estoy dispuesto a colaborar”.



Sobre las declaraciones de Willington Ortiz a FUTBOLRED, en las que sugiere su nombre para trabajar con los delanteros, señaló que “tuve la oportunidad de leer la nota de ‘Don Ortiz’, como le digo yo siempre al mejor jugador que vi en Colombia con la pelota en los pies, realmente un espectáculo, y me siento muy feliz de haberlo leído, de las frases tan bonitas que tuvo para conmigo, reitero que la definición y la vida van de la mano, todos los días se aprende, y por qué no un jugador de 32, 33, 15 0 16 años, no importa la edad, hay que aprender y poner toda la capacidad y las ganas para aprender”.



Sobre lo que habría que trabajar con los jugadores, Checho’ dijo que “el 95% de los goles se consiguen dentro del área, cuando es un golazo es desde 30, 35, 20 metros, una chilena, un taco, un gol olímpico, y esos ven poco, goles de cabeza, de tiro libre, se ven poco. Dentro del área hay que tener precisión, más que potencia, la potencia se puede dar si uno llega hostigado por un rival y allí es muy difícil colocarla, pero siempre en el área hay tiempo, buscar dónde se define con potencia y donde se define con ubicación. Después la ansiedad es la ansiedad buena, la ansiedad que uno quiere que llegue el partido para jugarlo, disputarlo, no esa ansiedad que te desborda y que, primero, no cumplís las órdenes del técnico y que generalmente las decisiones van a ser erradas, y la parte mental es vital, creo que no hay nada más importante para un jugador que saberse titular y esa confianza que le da el entrenador debe ser suficiente”.



Sergio tiene claras las características de los dos jugadores que utiliza Alfredo Arias en el frente de ataque: “Por ahí es Marco es más rápido para moverse, con un mejor remate sobre todo de larga distancia; Ángelo es un excelente pivote, aguanta muy bien la pelota, tiene mucha fuerza, va bien arriba, Marco también ha hecho goles de cabeza. Son jugadores que se pueden complementar, de hecho, el ‘profe’ Arias en varias ocasiones los ha colocado a jugar juntos”.



Con la tranquilidad que le caracteriza, sostiene que “el fútbol y a vida van de la mano, el fútbol es de interpretar, hay que saber en qué momento elegir lo mejor y esa toma de decisiones a veces cuesta, en el tema de la definición es uno contra uno, hay que tratar de superar ese último escollo y muchas veces la gran mayoría de las veces es más con inteligencia que con violencia”.



Finalmente, dijo que “el Cali juega bien, es el club del cual me enamoré mucho más cuando llegué a las divisiones menores, es la historia del club, un excelente trato a la pelota y después llegar al área rival y marcar goles, no tengan la menor duda que el ‘profe’ con ‘Checho’ o sin ‘Checho’ encontrará las soluciones para llegar al gol”.



Así las cosas, todo dependerá del técnico uruguayo, esa sería la opción más inmediata para tratar de encontrar la cuota goleadora que ha sido esquiva, que tantos dolores de cabeza le causó en la temporada pasada, y que en apenas cinco fechas de la Liga muestra una tendencia parecida.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces