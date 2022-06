¿Hay movimientos en el Cali? Esto dice un miembro del Comité Ejecutivo

En las últimas horas, Deportivo Cali volvió a los trabajos de campo, para iniciar oficialmente la pretemporada para el segundo semestre, donde la mayoría del grupo principal regresó a los entrenamientos, para el proceso de acoplamiento de la parte física y posteriormente trabajar nuevamente en la parte táctica, dirigida por el técnico venezolano, Rafael Dudamel.



Luego de un poco más de una semana de vacaciones, el equipo llega con nuevos aires, para poder mejorar considerablemente su participación en la liga colombiana y poder avanzar en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, contra Melgar de Perú, al terminar tercero del grupo E de la Copa Libertadores.



De momento el equipo no tendría novedades en el grupo profesional, ya que ninguno de los contratos finaliza a mitad de año y además, los jugadores que no tienen ofertas oficiales, para dejar al equipo.



Aunque se habla de que algunos que no continuarían en el club por el bajo rendimiento, como lo comunicó Harold Losada, miembro del Comité Ejecutivo del Cali en el cargo de vocal, para el programa ‘Zona Libre de Humo’, donde habló sobre la situación de mediocampista Sebastián Leyton, el delantero Agustín Vuletich y otros jugadores, que tendría la misma suerte.



“Ya se ha hablado con ellos, el técnico habló con ellos, nos reuniremos y tomaremos decisiones y conclusiones, respecto a lo que se ha hablado. Todavía estamos viendo la parte honorifica y con base en eso hay un listado de unos 7 u 8 jugadores que veremos”.



Por el lado de los jugadores que podrían salir por algún interés de otro club, fue interrogado sobre la situación del extremo Jhon Vásquez, a lo que respondió que “hay algunas ofertas pero nada concreto, puro humo, pero hasta que no se hagan concretas, ni hablar de eso”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15