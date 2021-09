‘Había soñado, esperado por mucho tiempo este momento’: Rafael Dudamel

Deportivo Cali hizo este mediodía la presentación de Rafael Dudamel como nuevo técnico, horas antes de que se desplazara a Bogotá para unirse a la transmisión del Gol Caracol para el partido entre Colombia y Chile.



Para nadie es un secreto que el ex guardameta ‘patriota’, residente en la capital vallecaucana, hace tiempo quería sentarse en el banquillo ‘azucarero’: “Decir que es un sueño hecho realidad parecía una frase de cajón, pero desde lo más profundo de mi corazón me invade la felicidad, la emoción, porqué había soñado y esperado por mucho tiempo este momento y poderlo compartir con mi esposa, mis hijos y mi familia es un sentimiento de muchísima felicidad”.

Dudamel agregó que “cuando recibí el llamado del presidente me embargó una gran emoción, de nervios, porqué sentía cercana la posibilidad de poder llegar nuevamente a casa, encontrar las puertas abiertas de par en par una sensación muy especial, he seguido siempre el andar del equipo y en esta temporada encontrar una nómina, un plantel de tanto talento, de tanta juventud, de tanta experiencia y jerarquía; ojalá podamos complementar todos estos valores para dar la vuelta olímpica, para alcanzar los objetivos que todos con mucha expectativa tenemos, y esa expectativa está generada por la capacidad y el talento de un plantel numeroso y de mucha capacidad”.



También reconoció que esta no fue la primera vez que tuvo la oportunidad de ser el timonel verdiblanco: “Hubo varias ocasiones en que se produjeron acercamientos, desde la presidencia del señor Álvaro Martínez, en algún momento con Juan Fernando Mejía, y hoy tenerlos cerca es sentir un gran apoyo, hubo muchas oportunidades de poder dar este paso, pero los tiempos de Dios son perfectos y ha sido hoy este el día… Aquí estoy feliz, dispuesto a trabajar con mucha dedicación, con muchísimo esfuerzo, y el resto es disfrutarlo, pero el mensaje para nuestros futbolistas es que la única manera que podemos disfrutar cada día de trabajo y cada partido es compitiendo para triunfar, y estamos con gran disposición para unirnos a esta gran familia verdiblanca”.



De igual forma, agradeció los aficionados las reacciones positivas que han expresado por su designación como entrenador: “Y a nuestra hinchada mi mayor mensaje de cariño, de agradecimiento por el respeto, por el apoyo obtenido, por los diferente medios, por la diferentes redes me han corroborado de ese amor, ese cariño incondicional en todo momento me hicieron sentir cuando lo jugaba y ahora en este etapa de director técnico quiere que se igual o mejor, no veo el momento de que llegue el sábado para poder reencontramos, en un nuevo estadio ya no en el Pascual. en nuestra casa, no en una casa prestada, una casa alquilada, en nuestra casa, y esa la vamos a hacer respetar cada vez que nos toque jugar y defender allí”.



El venezolano también opinó sobre la difícil situación financiera del club: “Uno de los momentos que vamos a afrontar es poder ayudar a recuperar económicamente al club y eso de nuestra parte lo único que está a nuestro alcance es poder hacerlo con triunfos. No estamos acá por dinero estamos porqué esto es un sueño que estamos haciendo realidad, estamos acá porqué hay una nómina fantástica, ya que con mucho trabajo, dedicación y amor intentaremos llevarlo a un nivel superior y poder acercarnos a los triunfos. Estamos acá porqué cuando el equipo de tus amores te llama no le puedes decir que no, por eso estoy aquí”.



Por su parte, el presidente de la institución, Marco Caicedo, señaló que “es un hombre de familia, un hombre responsable, que ha tenido una historia con nosotros con el Deportivo Cali, con un sentido de pertenencia como pocos, creo que sobran los elementos, porqué esta hinchada lo ha admirado, y poderlo tener al lado es nuestro sueño”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces