El factor que mortifica a Alfredo Arias en el Deportivo Cali

Deportivo Cali es líder solitario de la Liga BetPlay I-2021. Tiene 13 puntos de 15 disputados, uno de los cuatro invictos del certamen -junto a Tolima, Pasto y Millonarios-, y con un tanto en contra es el menos vencido en el campeonato.



Es innegable que la llegada de Jorge Arias a la pareja de centrales ayudó a resolver algunas deficiencias del sector defensivo, sumado a la buena labor del arquero uruguayo Guillermo De Amores, que ha encajado de buena forma al plantel. Hasta allí todo está bien, pero a pesar de los números, sigue siendo la definición un aspecto preocupante en la campaña de Alfredo Arias.



Su promedio de gol es de 1 por partido, una cifra bajísima en comparación con las opciones que genera en cada compromiso, que han sido un mínimo de tres claras.



¿Pero a qué va esta reflexión? Ese fue el gran inconveniente de la campaña pasada, que dejó a los verdiblancos sin nada en Liga BetPlay y Copa Sudamericana, y a comienzos de esta en Copa BetPlay, contra Quindío.



A eso se agrega que prácticamente es un hecho la salida del argentino Agustín Palavecino, quien no solo ha sido su cerebro y generador de ideas, sino su máximo artillero, situación que lo hará cambiar a tener un juego menos elaborado y más soportado en la labor de sus extremos, como se evidenció ante Patriotas, aunque el técnico Alfredo Arias atribuyó esa estrategia al mal estado de la cancha.



Hasta el momento los rivales han sido equipos que están de mitad de tabla hacia abajo, excepto Jaguares, séptimo en la tabla, al que venció 1-0 en Palmaseca. Ha derrotado 0-1 a Pereira, 1-1 con Envigado, 0-1 sobre Boyacá y 0-1 ante Patriotas. Pese a los factores enumerados, su botín como visitante es del 100%, mientras de local se ha complicado bastante y dejó escapar 2 frente a los naranjas.



Ángelo Rodríguez jugó 17 partidos en la temporada 2020 y marcó solo 5 tantos, en la actual no ha sido habitual titular, pero todavía no ha podido anotar, pese a quedarle opciones muy claras en el área o debajo de los tres palos.



Por su parte, Marco Pérez llegó este año para volver a conformar la dupla poderosa del Tolima 2018 junto a Rodríguez. Lo hizo tras contar con muy poca continuidad en Arabia Saudita y tampoco se reporta aún en las redes contrarias, aunque la esperanza del hincha, cuerpo técnico y directivos es que en cualquier momento se le abra el arco.



¿Ansiedad? ¿Falta de tranquilidad? ¿Apresuramiento en la última decisión? Esos son interrogantes que rondan sobre el bajo aporte de los dos atacantes, no obstante que la Liga apenas está comenzando.



Una buena alternativa es acercarles a un jugador que su época activa fue un efectivo delantero en Santa Fe, Cúcuta, América, Pereira, Pasto, Unicosta y el mismo cuadro ‘azucarero’. Está allí, porque dirige la categoría Sub 19: Sergio ‘Checho’ Angulo. Alfredo Arias, ante la pregunta de FUTBOLRED dijo en la rueda de prensa posterior al juego frente a Patriotas respondió que no lo ha pensado, pero debería intentarlo. ¿Perderá algo?



De los 5 goles que tiene Cali, 2 son de Palavecino, 1 de Jorge Arias, Juan Camilo Angulo y Jhon Vásquez, este último llamado a convertirse en el jugador más desequilibrante del equipo.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces