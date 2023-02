Deportivo Cali, a iniciar con pie derecho el 2023 frente a Once Caldas

Este domingo, Deportivo Cali realizará su debut en el primer semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2023, recibiendo por la tercera fecha del torneo al Once Caldas de Manizales, en su estadio en Palmaseca. En donde esperan dejar atrás el mal 2022 y empezar a ser protagonistas de nuevo en el torneo.



El equipo verdiblanco desde el reinicio de la pretemporada el pasado 2 de enero, ha venido preparando la articulación táctica de lo que quiere el técnico Jorge Luis Pinto y dejando a punto la parte física del plantel.

Los compromisos amistosos que afrontaron fueron los siguientes: El primero fue un doble cotejo contra el Carabobo de Venezuela con empate 1-1 y triunfo 4-0. El segundo compromiso fue contra El Nacional de Ecuador en Quito, derrota 3 goles a 0.



En tercer enfrentamiento fue un doble partido contra Puerto Cabello de Venezuela en Cali con derrotas 0-1 y 1-4. La última confrontación amistosa a doble partido, fueron los triunfos 4-0 y 4-1 contra Cortuluá en Palmaseca.



Las únicas novedades del Cali para este debut son las ausencias de Jhon Vásquez, Adrián Parra y Kevin Saucedo.



Datos previos



Deportivo Cali no perdió en sus últimos seis partidos ante Once Caldas en Primera División (2V y 4E). Los Azucareros recibieron solamente tres goles en ese lapso.



Deportivo Cali todavía no debutó en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2023. Los Azucareros debutaron con derrotas en las últimas dos ediciones del torneo: 1-2 ante Jaguares en el Apertura y 0-2 ante Deportes Tolima en el Finalización.



Once Caldas no ganó en sus últimos cinco partidos en Primera División (3E y 2D). Es su mayor racha sin victorias en el torneo desde una serie de seis partidos entre abril y julio de 2022 (4E 2D).



Fainer Torijano, de Once Caldas, es el jugador entre las dos primeras fechas de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2023 que más intervenciones con el balón ha tenido (164).



Andrés Correa, de Once Caldas, es el jugador entre las dos primeras fechas de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2023 con mejor porcentaje de acierto de pases entre futbolistas que han intentado al menos 100 pases (92.2%).



Alineación probable



Kevin Dawson; Aldair Gutiérrez, Kevin Riascos, Germán Mera, Juan José Tello; Rafael Bustamante, Enrique Camargo, Andrés Arroyo, Daniel Mantilla, Kevin Velasco; Gustavo Ramírez.

D.T.: Jorge Luis Pinto.



Estadio: Deportivo Cali

Hora: 3:15 pm

TV: Win Sports +

Árbitro: Wilmar Roldan (Antioquia)

VAR: Carlos Ortega (Bolívar)





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15