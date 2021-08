Cali confirmó su lateral derecho para el partido contra Millonarios

Deportivo Cali tendrá un duro examinador en Millonarios este sábado (8:00 p.m.) en Palmaseca, después de caer 2-0 en Medellín ante Nacional.



En ese juego realizado en la capital antioqueña el técnico Alfredo Arias no pudo contar con el lateral derecho Juan Camilo Angulo, ni tampoco su suplente, Harold Gómez, quien solicitó que lo dejaran ir al Tolima. Para la quinta jornada de la Liga BetPlay II-2021 ya fue confirmado el jugador que ocupará el puesto de marcador por ese sector, así sea improvisado.



Se trata del volante Andrés Balanta, quien por su experiencia recibirá otra vez la confianza en el encuentro ante los albiazules.

Arias afirmó en rueda de prensa que “en la misma semana en que Juan Camilo se lesionó el suplente natural que teníamos en el plantel era Harold Gómez, pero él me manifestó que tenía la oportunidad y que quería buscar un nuevo rumbo, yo la verdad siempre digo, quiero jugadores que quieran estar, es algo natural en un ser humano. Lógicamente eso provocó que nos quedamos inmediatamente con la carencia de una suplantación fácil. Lógicamente que tenemos canteranos en esa posición, pero creo que no es el momento porque todavía les falta algún poquito en un momento en que yo pueda darles la responsabilidad, el equipo no está ganando y sería quemarlos, pienso que (Andrés) Balanta lo hizo bien, nos dio una muy buena mano, lógicamente que busqué con la inclusión de González, que también ha jugado en esa posición, que entre los dos pudiéramos clausurar ese sector en el que Nacional era más fuerte”.



Para argumentar su decisión, señaló: “Considero que Andrés tiene la experiencia, en la parte formativa ya lo hizo antes, es un jugador multifacético, que tiene esa característica de marca como para ir y volver. Va a repetir Balanta”.



Sobre el compromiso frente a Millonarios, dijo que “es un partido de muy alto riesgo, es un equipo que juega bien, que tiene un cuerpo técnico bueno, y que juega de igual a igual”.



De su nueva incorporación, Teófilo Gutiérrez, manifestó que “’Teo’ está tratando de ponerse en su mejor forma. No está en su ideal lógicamente, porque venía de un parate, pero desde que llegó se ha puesto a las órdenes. Ha querido participar de los entrenamientos integrándose al grupo y no aparte. Lo hemos recibido muy bien y estamos felices de tenerlo por lo que significa. Es un muy buen jugador, un jugador de élite, que seguramente nos va a agregar cosas en todos los sentidos. Ustedes saben cuál es mi gusto futbolístico y siempre he dicho que ojalá tenga de mi lado a los buenos jugadores”.



Precisamente, el delantero ex juniorista se refirió a su conexión con el plantel: “Contento de poder estar entrenando con el grupo, conocer a los compañeros, entender el juego que quiere el DT. Quiero ganarme un cupo en la concentración y poder jugar unos minutos para poder ayudar al equipo, para eso vine”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces