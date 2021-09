Cali intensificó trabajos en la pelota quieta para visitar al Tolima

Después de casi año y medio, generado por las restricciones de la pandemia, Deportivo Cali volvió a abrir las puertas de su sede deportiva Pance a los periodistas deportivos de la ciudad para presenciar la parte final de uno de los entrenamientos previos para el partido de este domingo (4:00 p.m.) frente al Tolima en Ibagué, por la décima fecha de la Liga Betplay II-2021.



De lo que se pudo observar estuvieron los cobros con pelota quieta durante un buen tramo, ya que el aspecto táctico como tal lo practicaron antes de la entrada de los comunicadores, pues se sabe del potencial futbolístico de Tolima.

El conjunto verdiblanco vive dos momentos distintos en los certámenes locales, ya que mientras en la Copa se clasificó a la semifinal tras eliminar a su rival de patio, América, en la Liga está por fuera de los primeros ocho, a 5 puntos del objetivo.



Los 'azucareros' no pueden contar aún con Harold Preciado ni Juan Camilo Angulo, quienes siguen en recuperación de sus lesiones, mientras que Rafael Dudamel evalúa la parte fisica del grupo profesional para escoger la nómina que viajará este sábado a la 'Capital Musical de Colombia'.



Respecto al encuentro, el técnico venezolano afirmó que "nuestras cuentas son sumar de a trres, pero no por la necesidad de ganar podemos desordenarnos, no desbocados a buscar el triunfo, tenemos que saber trabajar los partidos, con muchísima intensidad, pero con mucha inteligencia, de ser un equipo sólido, un equipo equilibrado que entienda los momentos buenos del juego y aprovecharlo, pero vamos a ir partido a partido intentando sumar de a tres y ya nos iremos dando cuenta que tan coro y que tan bien estamos haciendo. Lo bueno es que seguimos teniendo vida en ambos frentes y la vamos a luchar en ambos torneos".



También se refirió a la actualidad de Teófilo Gutiérrez, expulsado en el compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay por una agresión mutua con Gustavo Torres, pero listo para actuar en Ibagué: "'Teo está bien, en la parte física está bien, está es avergonzado con el equipo por lo ocurrido, en su autocritica sabe que hay que tener autocontrol, su jerarquía la pone a disposición para el equipo y se ha ganado el cariño de la hinchada rápidamente”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces