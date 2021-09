'Se definió en un tiro que nos metemos en contra’: Alfredo Arias

Deportivo Cali perdió 2-0 este domingo en un partido que se presagiaba manejable ante el colero, Deportivo Pasto, con dos errores defensivos y desperdiciando varias opciones en el Estadio Libertad, lo cual lo mantiene por fuera de los ocho en la Liga BetPlay II-2021.



El técnico Alfredo Arias atribuye el resultado especialmente al primer tanto, una infortunada jugada del zaguero central Jorge Marsiglia, que metió el balón en su pórtico cuando intentaba rechazar en un balón en movimiento.

Acerca de las instrucciones que les dio a sus jugadores, el entrenador uruguayo señaló que “no podemos cambiar la manera de jugar porque el rival proponga otra cosa, igual el partido se define en un tiro de ellos al arco que nosotros nos metemos en contra, si el análisis se va hacer por el resultado tenemos que mirar eso, nosotros tuvimos tres o cuatro chances claras, las fallamos, recuerdo dos cabezazos en el primer tiempo, uno de Velasco, otro de Colorado, en el segundo tiempo de ‘Teo’, hicimos el gasto, creo que todo el equipo de ellos defendía al borde de su área. Hay poco para explicar, pero sí decir que el equipo no cambió su manera de jugar, intentó hacer lo mismo que el otro día ante el DIM, faltó meterla para darle vuelta, Pasto defendió bien, pero el desarrollo del partido correspondió a mis jugadores”.



De la formación alterna que utilizó y la entrada de ‘Teo’ y otros jugadores importantes en el segundo tiempo, explicó: “Teófilo no hubiese salvado el gol de ellos, la diferencia fue esa, el gol que nos hacemos en contra. Creo que Téofilo entró cuando tenía que hacerlo, él venía de 180 minutos, jugando de titular en extremis en los dos partidos porque estábamos perdiendo, no podía arriesgar a perderlo en el primer tiempo de este cuando más intensidad tienen los juegos y principalmente en altura. Creo que entró muy bien para el equipo otra vez, pero el fútbol es un montón de circunstancias y de momentos”.



Sobre lo que más destaca de su equipo, dijo que “la convicción de haber jugado desde el primero hasta el último minuto lo que habíamos practicado, el responsable soy yo, el equipo jugó a lo que yo planteé, a asociarnos, a descansar con la pelota, acá en la altura se siente siempre, tratamos de controlar otra vez la pelota, creo que tuvimos el 65% de posesión, tuvimos más chances de gol que el rival, no nos defendimos en ningún momento, pero el resultado es otro”.



En cuanto a si la seguidilla de partidos está pasando factura, indicó que “no, es un campeonato colombiano que está así diseñado, cuando hay igualdad para los equipos uno no puede poner excusas, complicado sí competir al mismo nivel y con la misma nómina cuando hay una seguidilla de partidos, viajes… Nosotros tuvimos que venir directamente el viernes porque no habían vuelos, es más inconveniente estar más tiempo en la altura, pero lo tuvimos que hacer y no había visto jugar a Pasto a la 1:00 de la tarde y nos tocó a nosotros, pero es parejo para todos, es un campeonato muy competitivo, difícil de jugar, pero no hay excusas, el equipo tuvo para ganar y estuvo a punto de ganar, pero el resultado marca lo contrario. El equipo hizo un buen partido frente a un muy buen rival”.



Del hecho de terminar casi con cuatro delanteros, afirmó que “en el primer tiempo nosotros teníamos que lidiar con un partido que iba a ser muy intenso y así fue. Habíamos visto que Pasto en los primeros minutos sale muy fuerte, presiona, ataca, le quitamos la pelota y no tuvo esa posibilidad. Necesitábamos abrir la cancha con los extremos. En el segundo apostamos, pero Pasto cerró las bandas, puso una línea de cinco o seis y teníamos que ir jugando por dentro, hilando paredes y de esa manera poder abrir esa defensa, pero no se pudo, no entró la pelota. Es distinto el partido que se plantea en el primer tiempo que, en el segundo tiempo, a los del segundo tiempo les tocó lidiar con una defensa muy cerrada, cuando no hay espacio no hay tiempo y es más difícil, pero creo que lo hicimos bien, los que entraron lo hicieron bien, como digo siempre, el equipo dio todo por tener un mejor resultado que el que nos llevamos”.



Cali tendrá la próxima semana tres clásicos consecutivos ante América por Copa BetPlay y Liga, Alfredo Arias, razón por la que Arias empleó una formación alterna.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces