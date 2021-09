Cali perdió con el colero Pasto y sigue sin entrar al grupo de los 8

En un flojo partido, Deportivo Cali cayó 2-0 este domingo frente al colero Pasto en el Estadio Libertad por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2021 y sigue por fuera de los ocho.



Teniendo en cuenta que los ‘azucareros’ enfrentarán la próxima semana tres clásicos consecutivos ante América por Copa BetPlay y Liga, Alfredo Arias presentó una formación alterna, dejando en el banco a jugadores que han sido los más claros en los últimos encuentros y eso afectó el rendimiento colectivo.

La estrategia de esperar un poco lo que propusiera Pasto para contrarrestar el efecto de la altura funcionó durante un buen tramo, porque aparte de que no sufrió en defensa, tuvo al menos dos opciones para ponerse en ventaja. Pero lamentablemente un autogol de Jorge Marsiglia y en el epílogo una transición de defensa-ataque que selló Almir Soto evitaron que al menos pudiera traerse un punto de tierras nariñenses.



Gastón Rodríguez, Teófilo Gutiérrez y Jhon Vásquez le dieron una cara distinta al elenco verdiblanco en el complemento, pero Pasto se defendió bien y aparte el Cali volvió a fallar en definición, sumado a que terminó jugando al pelotazo en medio de la desesperación. Los verdiblancos esperaban ganar para sumar 12 puntos y desalojar al América de la octava casilla, pero se complicaron por su falta de claridad en ataque.



Con este resultado, los ‘azucareros’ descendieron al puesto 13 con 9 unidades, en tanto que Pasto ganó su primer partido, pero sigue último con 5.



A los 4 minutos se dio la primera llegada del local a través de Kevin Rendón, pero Ray Vanegas no alcanzó a hacer contacto con el balón. Luego apareció Carlos Hidalgo a los 8.



Cali generó su primera aproximación por izquierda con un centro de Darwin Andrade, aunque Ángelo Rodríguez no pudo maniobrar en el área. A los 18, un disparo de Michael Ortega lo controló Andrés Cabezas.



Luego, a los 32 un tiro libre directo de Michael Ortega pegó arriba del horizontal.



Ray Vanegas salió lesionado a los 32 minutos. Minuto 36 Andrés Colorado Desperdicia Solito con Golpe de Cabeza clara Opción de Gol para Deportivo Cali



A los 42, Jorge Marsiglia dejó un rebote cerca del área que recogió Daniel Quiñones y remató, pero el balón pegó nuevamente en el cabeza de Marsiglia y se desvió para entrar por el vertical izquierdo de De Amores para el 1-0.



Andrés Arroyo reemplazó a Andrés Balanta a los 16.



Para el comienzo del segundo tiempo en Cali entraron Carlos Robles, Gastón Rodríguez y Teófilo Gutiérrez por Andrés Colorado, Franco Torres y Michael Ortega.



A los 6, Jhon Vásquez reemplazó a Kevin Velasco y dos minutos después probó con un remate que se perdió sobre el poste izquierdo de Cabezas.



Carlos Hidalgo desperdició una llegada clara por derecha a los 25 cuando le salió el arquero Guillermo De Amores.



A los 26, entraron en Pasto Yilton Díaz y Juan Moreno por Kevin Rendón y Mauricio Duarte, con lo cual fortaleció su trabajo por las bandas.



Ángelo no pudo concretar una buena llegada por derecha a los 27, en momentos en que Cali era más en posesión y generación de juego con las variantes.



La presencia de ‘Teo’ Gutiérrez ayudó a que Cali fuera un poco más organizado en ataque, pero la ansiedad volvió a pasarles factura.



César Quintero entró por Carlos Daniel Hidalgo en Pasto a los 38.



Increíblemente ‘Teo’ desperdició la más clara oportunidad de empatar, al cabecear completamente solo frente al arco en un centro desde la derecha, a los 45 minutos.



Pero Pasto sí aprovechó a los 50, cuando Esneyder Mena le quebró la cintura a Andrade, que estaba solo, metió el centro al otro sector y Almir Soto remató en diagonal para conseguir el 2-0.



En la próxima fecha, Cali visitará al América el sábado 11 de septiembre (6:05 p.m.), mientras que Pasto visitará el lunes 13 (6:00) al Quindío.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces