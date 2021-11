¿Un cumplido? La opinión de ‘Teo’ Gutiérrez sobre el árbitro Matorel

Deportivo Cali ha tenido una importante recuperación de la mano de Rafael Dudamel y depende de sí mismo para clasificar cerca a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2021.

Sin embargo, el último partido que le ganó 1-0 al Quindío estuvo enmarcado en la polémica por la tarjeta roja que que el árbitro cartagenero Luis Matores omitió frente a un cabezazo de Teófilo Gutiérrez a Yani Quintero.



Pues bien, el jugador barranquillero estuvo este miércoles en rueda de prensa y aparte de expresar la alegría por el buen momento del equipo, aprovechó para elogiar al juez central bolivarense.



‘Teo’ afirmó que “estamos felices de aparecer entre los cuatro primeros del fútbol colombiano, el deseo de nosotros es sumar 36 puntos y poder estar entre los dos primeros, que es la idea del cuerpo técnico y de nosotros como grupo. Ahora lo más importante es enfrentar de la mejor manera a Jaguares para luego terminar lo más arriba que podamos”.



Volviendo a la jugada polémica en la que se salvó de la expulsión ante Quindío y luego marcó el gol, cuando Dudamel dijo que de ser roja le hubiera parecido justo, señaló: “no me expulsaron y no puedo explicar qué hubiera pasado después de…, si el partido lo hubiéramos terminado once contra once tampoco hubiera explicado que fuera a pasar, el resultado fue para nosotros y estamos felices. Después que haya errores humanos o no, hace parte de la vida. Creo que el árbitro Matorel es uno de los mejores del fútbol colombiano y no porque nos haya dirigido ahora, sino porque ha conducido grandes encuentros y lo ha hecho de la menor manera, es un árbitro con personalidad y lo ha demostrado”.



En cuanto al aporte que le ha hecho al plantel desde su llegada y la posibilidad de renovar su vinculación al club, sostuvo que “estoy feliz en Cali, es una ciudad futbolera, cuando llegué les dije a algunos de mis compañeros que vine para hacer historia, y voy en busca de eso, siempre con el deseo, la ambición, y ojalá Dios le plazca que podamos llegar a la final, que es la mentalidad del grupo. Pero lo más importante es disfrutar de la pelota, hacer disfrutar a muchos niños, mucha gente y a la hinchada del Cali”.



También se refirió a sus compañeros de ataque y la forma de recuperar la efectividad anotadora: “Los goleadores son Preciado y Ángelo, creo que este último tiene un buen nivel futbolístico en este momento y hay que aprovecharlo, trabaja en equipo, entrega todo por la camiseta y el equipo, lo ha demostrado, creo que todavía no ha llegado al techo y esperamos que en las finales pueda ser ese referente de nosotros, como siempre, al igual que Harold que viene de una lesión y ahora está agarrando el ritmo, que vuelva a ser ese jugador importante para el Cali”.



Sobre el partido de este jueves ante Brasil por las Eliminatorias dijo que “la Selección Colombia tiene grandes jugadores, un gran entrenador, lo ha demostrado, tiene un gran grupo y va a ser un importante reto enfrentar a Brasil, ya Colombia sabe cómo encararlo y ojalá que pueda hacer un buen juego y que gane Colombia, eso es lo más importante”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces