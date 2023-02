Pinto analizó empate del Cali: 'Partido estaba muy atropellado'

En la noche del domingo, Deportivo Cali sumó su segundo empate en la liga, al igualar 1-1 contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la fecha 4 de la liga. Tras finalizar el partido, el técnico Jorge Luis Pinto habló sobre lo que se vivió en la cancha.



“Pienso que Cali hizo una muestra de lo que quiere, jugar bien al fútbol, proponerlo, controlar el partido, respetar el espectáculo y atacar. Si no tuvimos muchas opciones en el primer tiempo, fue porque nos marcaron de alguna manera; enfrentamos a un buen equipo como lo es Nacional. Pero me gustó muchísimo el porte futbolístico, que quiero del equipo y lo mostró en gran parte del partido”.

“El remate del juego fue impreciso, de pronto nos pusimos nerviosos por el penalti, fue un partido al final atropellado por las faltas innecesarias de parte y parte, pero pienso que eso va más con relación del penalti. El árbitro pita a cuatro metros con decisión total y el VAR se lo cambia, no puedo entender eso”, añadió el estratega santandereano.



Se le preguntó por el ingreso de Jhon Vásquez y Kevin Viveros, cuando se vieron con un jugador de más, a lo que respondió que “si duda alguna, a atacar, abrir la cancha teniendo hombres de desequilibrio por el costado, buscar contener a los dos marcadores de punta que tiene un poder ofensivo importante, que ellos se preocuparan de nosotros y el equipo buscara el área”.



Quisieron buscar el triunfo, pero el rival le cerró los espacios: “lo buscamos, lo que pasó en ese instante es que Nacional se agrupó muy bien atrás, se metió y nos quiso contraatacar, pero esa fue la intención, abrir la cancha, buscar presencia ofensiva con dos punteros y un hombre de área. Ya después, quisimos regularnos cuando el partido estaba muy atropellado”.



Está contento con el equipo y no buscaran más variantes: “estoy feliz y contento con la nómina, y con esta me la juego. Me parece que no podemos estar irrespetando a los jugadores que se matan, corren, muchachos que vienen de abajo;



ese es un compromiso que adquirimos. No sé si el que pierda pueda ser yo, no lo creo. Pero con los muchachos jóvenes y la mezcla que tenemos vamos a seguir. También decirle a todo el mundo que no pongan cosas que no aparecen de mi boca. No estamos buscando jugadores en este momento”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15