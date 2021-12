Cali no pierde la fe: lo que debe mejorar en la final contra Tolima

El empate 1-1 del Deportivo Cali contra Deportes Tolima, en el partido de la ida de la final de la Liga Betplay II-2021, no solo causó desazón en las más de 30.000 almas que estuvieron en el estadio de Palmaseca, sino en la mayoría de sus aficionados, sobre todo por los antecedentes que tiene el cuadro verdiblanco con el vinotinto y oro.



Es cierto que la llave está para cualquiera de los dos, que nadie ha ganado nada y cualquier cosa puede pasar este miércoles en Ibagué, pero lo que está claro es que Cali no mantuvo el rendimiento que había mostrado en las últimas fechas.



El del domingo no fue el conjunto armonioso en defensa, que tiene a Teófilo Gutiérrez como su mejor generador y arma sus ataques a través de las bandas. Y eso fue lo que aprovechó el Tolima para conseguir un buen resultado, a pesar de las bajas con que llegó y las que tuvo durante el partido.



Rafael Dudamel quiso asegurar la salida por el lateral izquierdo con Kevin Velasco, pero precisamente ese es un jugador que ha sido importante en mitad de cancha. A eso se suma que ‘Teo’ no contó con una buena actuación y Ángelo Rodríguez choca demasiado con las defensas rivales. Así el equipo perdió el juego que venía exhibiendo y Harold Preciado, aunque marcó y ahora está a punto de consolidarse como máximo artillero del campeonato, tampoco recibió las asistencias habituales de otros partidos.



Claro que la intención de ganar la tuvo siempre el elenco vallecaucano, pero esos factores no le permitieron hacerle más daño a una sólida defensa y a un guardameta como William Cuesta que lució imbatible con espectaculares atajadas.



En otro escenario como el Manuel Murillo Toro, en el que el equipo local debe ir en busca del arco de Guillermo De Amores, podría gestarse la mejor cara del Cali, acostumbrado a mejores actuaciones en condición de forastero, más suelto y aprovechando la ansiedad y desespero de los dirigidos por Hernán Torres para salir por el triunfo que les otorgue el bicampeonato.



Será entonces la oportunidad propicia para jugadores experimentados como Hernán Menosse y Teófilo Gutiérrez, desequilibrantes como Jhon Vásquez y Kevin Velasco, efectivos como Harold Preciado y de uno que conoce bien la plaza como Ángelo Rodríguez para acabar con la ilusión de la cuarta de la ‘tribu’ y darle rienda suelta a la celebración de la décima estrella verdiblanca.



Abrir esa cerrada defensa con la velocidad de sus extremos y volver a hacer de la pelota quieta un valor agregado deben ser las intenciones del visitante, pero al mismo tiempo tomando precauciones con el cabezazo del paraguayo Gustavo Ramírez y la explosión de Anderson Plata y Juan Fernando Caicedo, que probablemente regresan a la cancha.



Los antecedentes muestran que Tolima ha sido el verdugo del Cali en la final del segundo semestre de 2003, en la fase 1 de Copa Suramericana 2021 y en los cuartos de final de la Liga I de este año, y aunque en la primera contienda se llevó el empate, en el plantel que orienta Dudamel existe la convicción de que se cuenta con los argumentos suficientes para ganar en Ibagué.



La buena noticia en las toldas azucareras para el compromiso de vuelta es que no tiene bajas, ni por lesiones ni por sanciones, a diferencia de las dudas que aparecen en Tolima.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces