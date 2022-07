Mosquera: ‘Tenemos esa ilusión de que un día la situación cambie’

En la noche del jueves, Deportivo Cali jugó su primer partido en condición de local en el segundo semestre de la Liga colombiana, empatando a dos goles contra Independiente Medellín, en el último juego de la tercera jornada del torneo. Al finalizar el compromiso, el atacante Santiago Mosquera, le pidió perdón a los aficionados, por no conseguir el triunfo.

“Primero que todo pedirle perdón a la hinchada, porque es nuestra casa, la idea es sumar y agradecerles porque se hicieron presentes, queríamos eso. Dentro del grupo estamos fuertes, en todas las líneas hicimos un gran trabajo, vamos a seguir mejorando y esperamos con la ayuda de Dios corregir los errores. El profe ya nos había dicho como nos podían hacer daño, así sucedió con la pelota parada, ahora toca mejorar, descansar y pesar en Pereira”.



Esperan cambiar la situación por la que pasa el equipo: “nos impulsa el día a día, el amor propio, saber que internamente estamos fuertes, hay un grupo que es muy querido, que cree que todo cambie. Venimos de un semestre muy difícil y no lo merecemos, trabajamos día a día duro, tenemos esa ilusión de que un día cambie la situación, hicimos cosas importantes; quiere decir que vamos por buen camino y tratar de seguir creyendo en la metodología del profe”.



Contó que se dijo en el camerino para cambiar la cara en el segundo tiempo: “el profe desde que llegó nos planteó lo que él quería, como lo hacía de jugador, nos brindó confianza a cada uno de nosotros. En el entretiempo nos dijo que lo trabajáramos, que no podíamos dejar de creer en nosotros, que siguiéramos con la posición en el segundo tiempo, pudimos entrar hacer lo que el profe quería y la idea es seguir mejorando”.



Habló de cómo ha venido trabajando para mejorar individualmente: “el grupo hace que uno cada vez quiera mejorar, ayudar al equipo, se de mis condiciones, que puedo aportar mucho más, estoy trabajando interna y mentalmente para estar fuerte y a disposición de cualquier reto que se me presente en cancha”.



Al terminar, fue interrogado sobre cómo se sintió con la llegada del profe: “contento porque tuve al profe en Millonarios, se lo que nos puede brindar, tratar de seguir creciendo, tener la disposición de aprender, el día a día siempre estoy escuchándolo, él quiere lo mejor para uno. Todos los vimos jugar y se lo que nos puede aportar a nosotros”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15