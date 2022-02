‘Valoro el aspecto emocional’: Marcos Mathias tras victoria del Cali

Este domingo, Deportivo Cali volvió al triunfo después de 5 partidos de Liga y 2 de Superliga, venciendo en condición de visitante 0-2 al Unión Magdalena por la novena fecha del todos contra todos, en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta. El conjunto verdiblanco tomó un respiro importante y el asistente técnico Marcos Elías Mathias Silva, habló sobre lo que significó el triunfo.

“Más allá de lo táctico es lo emocional lo que yo destaco, lo que consideramos importante para el partido de hoy. La semana pasada, lo que es la liga se nos habían ido dos puntos importantes en una jugada desafortunada de las últimas del partido, tuvimos entre semana final de Superliga haciendo un muy buen partido, se nos había ido allí también la posibilidad y teníamos una obligación si queríamos seguir en vida del campeonato de sumar de a tres, en una plaza que históricamente hace muchos años el Cali no ganaba y lo que valoro es el aspecto emocional y la fortaleza de los muchachos para levantarse y sumar hoy los tres puntos”.



Analizó el trabajo que ha venido realizando el equipo: “fue un partido bien disputado y que solo al final lo pudimos abrir con una diferencia de dos goles. Nosotros prácticamente no hay mucho tiempo de trabajo, tiene que haber mucha conversación, mucho trabajo en un tema de video y algo táctico solo antes de viajar, porque jugando domingo-miércoles y sumando una gran cantidad de jugadores que se vienen incorporando al plantel, ha sido nuestra dificultad a lo largo de este inicio del torneo”.



Seguidamente el venezolano añadió: “hasta el próximo partido vamos a tener la posibilidad de contar con todos los jugadores, que hasta hoy hemos podido escribir dentro del equipo, entonces te habla de todas las dificultades que hemos mantenido, sin embargo, tenemos un grupo unido, bien sano internamente, que nos permite tener la tranquilidad y llevar a asumir las derrotas con tranquilidad, saber que tenemos que ir mejorando dentro del mismo torneo. El aspecto emocional de esto muy importante, pero hoy fue un partido bien disputado, no fue un partido tan fácil de lo que se respecta al final del encuentro”.



Por último mencionó la adaptación al ambiente del Sierra Nevada: “nos adaptamos a las situaciones del juego en los momentos que el partido así lo determina, no sufrimos tanto, tampoco en el primer tiempo en los ataques, pero tampoco generábamos lo que nosotros pretendíamos que podíamos generar, para llevarnos los tres puntos. Creo indudablemente el venir de visitante a jugar a una plaza como ésta no es fácil, el calor y la humedad es grande, está el tema del viento que lleva y trae el balón, la cancha, la pelota picada y picada, botaba muy alto, entonces las adaptaciones siempre que juegas de visitantes tienes que acomodarte lo más rápido que puedas”.



