Cali venció a las Águilas y acaricia la entrada a los cuadrangulares

Con un primer tiempo aceptable y un segundo de mayor despliegue en ataque, Deportivo Cali derrotó 1-2 a Águilas Doradas, este domingo, en el Estadio Alberto Grisales, de Rionegro, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2021, y recuperó su ilusión de meterse a los cuadrangulares, al quedar un punto por debajo de la octava casilla.

Rafael Dudamel dejó por fuera a Juan Camilo Angulo para ubicar a Juan Esteban Franco como lateral derecho, y tampoco pudo contar con Jhon Vásquez por acumulación de amarillas. Yeison Tolosa fue titular al lado de Teo Gutiérrez y Kevin Velasco, mientras que Harold Preciado quedó solo en punta.



El conjunto vallecaucano salió con presión alta en terreno de los antioqueños y así llenó de pelotazos el área de Carlos Bejarano en los primeros minutos, pero ese dominio se diluyó muy pronto y las opciones más claras fueron del equipo antioqueño.



Águilas recibió la primera amarilla por intermedio del zaguero central Oswaldo Henríquez apenas a los 8 minutos. Luego Jhon Freddy Salazar a los 20.



Kevin Velasco metió un balón al área a los 10, pero lamentablemente Teófilo Gutiérrez no alcanzó a conectarlo frente a la portería.



John Freddy Salazar recibió pase de Marrugo a los 16 y remató potente fuera del área, pero Guillermo De Amores envió por encima del horizontal.



Ambos equipos llegaron con peligro a los arcos entre el minuto 21 y 22, pero no pudieron embocarla.



Sin embargo, los locales se fueron arriba a los 25 luego de que John Freddy Salazar salió rápido desde antes de mitad de cancha por la derecha, tocó con Marrugo y en la pared le quedó nuevamente a Salazar para que definiera abajo al palo contrario ante la salida de De Amores, en el 1-0 a los 25. Pésima reacción en el regreso del sector de volantes y defensa, especialmente de Tolosa y Darwin Andrade.



Teófilo recibió amarilla a los 29 por una falta en un espacio intrascendente.



Andrés Colorado probó con un disparo a los 32, pero Bejarano detuvo abajo.



Juan Peñaloza entró a los 3 por el lateral derecho Mateo Puerta, que tuvo una lesión muscular.



Una acción colectiva en la que participó nuevamente Marrugo por poco termina en el segundo del cuadro anfitrión, cuando Juan Camilo Salazar remató y De Amores salvó a los 39.



A los 43, otra notable jugada colectiva tejida entre seis jugadores a un toque terminó en el empate del Cali por parte de Harold Preciado, luego del pase certero de Colorado al corazón del área y el centro de Hernán Menosse, que había ido al ataque por la izquierda.



Sin cambios en los equipos comenzó el segundo tiempo en Rionegro.



En el minuto 10, Franco estuvo cerca de marcar autogol ante la presión de Juan Camilo Salazar tras un centro desde la derecha.



Ángelo Rodríguez ingresó por Velasco a los 13. Álvaro Angulo le cometió falta al sanandresano y vio la amarilla a los 14.



Después de estar prácticamente desaparecido en ataque, Cali produjo un centro de Andrade por la izquierda, Ángelo no alcanzó a cabecear y Preciado tampoco pudo tocar el balón con su guayo derecho en el segundo palo, sobre el minuto 16.



Con los equipos jugados en las áreas contrarias, Águilas también merodeó el arco ‘azucarero’ al recibir un pase de John Freddy Salazar, pero César Arias no pudo conectar sobre el poste derecho a los 22.



Andrés Arroyo entró por Tolosa -de flojísima actuación- a los 23. Y a los 25 se presentó una nueva amarilla, para Jhojan Valencia a los 25, con lo que completó su quinta amonestación.



John Fredy Miranda por Juan Camilo Salazar y Gelmin Rivas por César Arias a los 26. En dirección de Ángelo, pero el balón superó su salto.



Arroyo metió un servicio al área en dirección de Ángelo, pero el balón superó su salto. Luego Preciado tuvo un derechazo que desvió Bejarano al tiro de esquina, a los 35.



Los dos estaban necesitados del triunfo y Cali se hizo intenso en los minutos finales, aunque por momentos con mucho desorden.



Michael Ortega y Andrés Balanta entraron por Andrés Colorado y Harold Preciado a los 37.



A los 42, Michael Ortega se inventó una pared con Ángelo, este le devolvió el balón y a la salida de Bejarano el volante atlanticense lo picó para convertir el 1-2, resultado fundamental para seguir soñando con la clasificación a los cuadrangulares.



Marrugo tuvo una gran opción para igualar el compromiso al recibir centro de Salazar, aunque no pudo puntear el balón en el área chica, a los 46.



Con 21 puntos, el elenco vallecaucano se ubica parcialmente noveno, a 1 del octavo, Jaguares. El calendario que queda le favorece y si sigue por esta senda podría alcanzar el objetivo.



En la fecha 16, Cali recibirá a Patriotas el miércoles 27 de octubre (6:00 p.m.) a Equidad y Águilas visitará ese mismo día a Equidad (4:00 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces