Deportivo Cali sumará dos figuras de la B: uno de ellos sonó a México

Después de los fichajes de Luis 'Chino' Sandoval, Luis Fernando Haquín y Teófilo Gutiérrez, Deportivo Cali ficharía dos caras nuevas para 2023-II. Se trata de dos destacados jugadores de Llaneros, quienes vienen de tener una gran campaña el semestre anterior donde llegaron hasta la final.



Se trata del polifuncional Neider Ospina y el lateral izquierdo Jhildrey Alejandro Lasso, ambos procedentes de Llaneros. Ospina, quien juga como volante interno o extremo, estuvo sonando como fichaje de Pumas de México. Sin embargo, le dio el sí al verdiblanco y este sábado se sumará para presentar exámenes y firmar contrato.



El equipo del Meta había anunciado en las últimas horas que Ospina y Lasso no seguían en el equipo: "Vistieron siempre con honor los colores del equipo de la media Colombia, representaron de la mejor manera a su región y nos hicieron soñar. Nuestros mejores deseos en sus nuevos retos".

En una reciente charla con Zona Libre de Humo, Neider contó que "estamos esperando que se cuadren los temas de los tiquetes para viajar ya mañana a Cali. Viajo con mi compañero Lasso. En el último torneo nos fue muy bien y creo que eso fue lo que llamó la atención de varios equipos de contar con mis servicios".



El jugador de 20 años aseguró que la llegada de Jersson González a Llaneros le permitió lucirse en el equipo de casa. "El ya me conocía desde antes y que me quería tener en sus equipos. Fue quien me dio la oportunidad de estar con el primer equipo".



Ospina aseguró que tiene mucha fe en su compañero Lasso, con quien llegará este sábado a Cali, y lo elogió diciendo que "es muy fuerte, muy potente, va a aportar muchísimo en Cali por su velocidad". Además, le dejó un mensaje a la hincha azucarera: "prometo dar o mejor de mi y darle muchas alegrías".



Además de Ospina y Lasso, el equipo de Jaime de la Pava también habría vinculado al volante Juan Castilla, quien viene de jugar con la Selección Colombia Sun-20 en el Mundial y estaba en la MLS con el Houston Dynamo.