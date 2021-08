Lo bueno y lo malo de Cali en su triunfo 2-3 sobre Alianza Petrolera

Alfredo Arias se quitó un piano de encima. En un partido con dos tiempos distintos, pero al menos con efectividad, Deportivo Cali derrotó 2-3 este domingo de visitante a Alianza Petrolera y tuvo un respiro en la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2021, en el Estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja, por la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2021, y con 8 puntos se acerca a los ocho.



Sin embargo, el cuadro santandereano le produjo muchos inconvenientes en la primera parte, aprovechando el sector donde el volante Andrés Balanta juega improvisado mientras Juan Camilo Angulo se recupera plenamente.



Aunque en la parte inicial se mantuvo fiel a su propuesta de ataque, el Cali del segundo tiempo fue otro, mucho más claro, gracias a las fichas que movió el técnico uruguayo. Lo importante, sin duda, fueron los tres puntos, pero hay detalles por corregir.



Para FUTBOLRED, estos fueron los aspectos determinantes en el triunfo azucarero y los que debe mejorar para seguir con un buen rendimiento que permita la continuidad de Alfredo Arias, pero al mismo tiempo ingresar al listado de los primeros ocho:



Se le abrió el arco a Ángelo: Nadie desconoce la buena labor que realiza Ángelo Rodríguez cuando aguanta la marca de los defensas rivales y se junta con el hombre mejor ubicado, pero no contaba con la claridad suficiente para resolver él mismo. Pues bien, este domingo no solo marcó dos veces, sino que fue el delantero que más problemas le creó a la zaga aurinegra.



Los cambios funcionaron plenamente: Alfredo Arias incluyó de entrada en el segundo tiempo a José Caldera, Teófilo Gutiérrez y Gastón Rodríguez por Andrés Balanta, Yeison Tolosa y Andrés Colorado, respectivamente, variantes que empezaron a mostrar un Cali más frontal y efectivo, y que a los 3 minutos del complemento logró el segundo empate parcial para luego remontar.



Aprovechó la superioridad numérica: Alfredo Arias recompuso después de la expulsión de Julián Guevara (minuto 29) y con mayor volumen ofensivo llenó espacios e indujo al error a Alianza Petrolera, cuya defensa sucumbió a la potencia de Ángelo Rodríguez.



Fue tan evidente la superioridad del Cali en el complemento y el trabajo solidario del conjunto que la expulsión de Harold Preciado sobre el minuto 30 prácticamente no se notó, ante un rival que con el balón es vistoso y suma muchos hombres en ataque.



Una defensa que debe corregir: El juego aéreo le sigue haciendo daño a la zaga verdiblanca. Las veces que el local apareció allí, aparte de anotar, llevó mucho riesgo a un cuarteto posterior que perdió las marcas individuales. De hecho, Guillermo De Amores también ha perdido seguridad.



La improvisación de Andrés Balanta sigue costando: La ausencia de Juan Camilo Angulo por lesión ha sido un gran dolor de cabeza para el técnico Arias y el equipo verdiblanco. Es que si la intención era ganar marca, así no se contara con su aporte en ataque, la verdad es que no ha cumplido ninguna de las anteriores. El jugador puede tener voluntad, pero el desconocimiento de la posición lo castiga, y más ante delanteros desequilibrantes como Bayron Garcés, que tuvo una autopista para maniobrar.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces