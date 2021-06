¡A la disputa con Millonarios! Tolima, finalista de la Liga BetPlay

El bunde tolimense volverá a escucharse en la lucha del título del fútbol colombiano, en medio de la lluvia y un juego complicado, con la actitud de ambas partes, pero el fútbol estratégico de Hernan Torres les dio la tranquilidad para evitar el sometimiento de Equidad, que no pudo conseguir el empate, pese al descuento de Diego Herazo. 1 a 2 en la vuelta, para un global de 2 a 3.



Equidad, teniendo en cuenta la baja de Walmer Pacheco, decidió tener una línea de tres en el fondo, apoyada por dos carrileros, con proyección de ida y vuelta. Desde el esquema, un 3-4-3 con variaciones, dependiendo de la fase de juego en la que se encontrara. Minetras que Tolima, apeló a sus jugadores de velocidad, como es el caso de Plata y Estupiñán.



Desde el ímpetu y la jugada a pelota quieta, fue el arranque de Equidad, teniendo en cuenta que es una de sus principales cualidades. En el caso de los bogotanos, teniendo a Daniel Mantilla como el hombre de referencia en ataque, siendo el encargado de mover los hilos desde la mitad, no solo para surtir a Diego Herazo, sino para apoyar las escapadas de Hansel Zapata por la banda.



Sin embargo, desde el planteamiento de Torres, Tolima mostró la condición de esperar y romper los intentos de juego por parte de Equidad. El compromiso le daría la bienvenida a los goles con una anotación de Andrey Estupiñán, aprovechando el mal posicionamiento por parte de Cristian Bonilla, quedándose plantado en la mitad del arco, mientras que el extremo tolimense remató al primer palo del guardameta.



El tanto dejó desacomodado a la zona defensiva de Equdiad, que veía impávida como le adelantaban las líneas. Yohandry Orozco tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja en el primer tiempo, pero el balón se estrelló en el palo.



El conjunto de casa quedó tocado, de a poco empezó a acercarse a las toldas de Montero. En una gran habilitación de Motta y un cabezazo de Mahecha encontraron la jugada más clara del primer tiempo, enviando la pelota sobre el piso para que complicara al guardameta tolimense, pero la pelota tomó otro rumbo y salió por el lado del palo.



La actitud de los dirigidos hoy por Carlos ‘panelo’ Valencia fue de ir a buscar el arco tolimense, sin embargo, el mal posicionamiento en el retroceso de todo el equipo dejó desguarnecida toda la zona uno de Equidad. Jugada en contragolpe de Caicedo que el guardameta ‘asegurador’ atajó, pero lo venía acompañando Estupiñán y Cristian Bonilla lo derribó. Sergio Mosquera fue el encargado de marcar el penal, siendo su principal característica.



Los cambios en ataque no se hicieron esperar, ‘panelo’ envió a la cancha a Duarte por Zapata y a Salazar por Motta, quitando un hombre de marca para ir en busca del descuento. Tras la anotación del capitán tolimense, el planteamiento del equipo fue empezar a retrasar gradualmente las líneas, con el objetivo de evitar alguna sorpresa desde la media distancia o por las bandas.



Las jugadas a balón parado empezaron a ser la primera opción de Equidad para buscar igualar el encuentro. Diego Herazo marcó desde el punto penal el descuento al minuto 63, dándoles vida a los bogotanos de cara al final del encuentro.



Los espacios dejados en el fondo por el elenco bogotano no fueron aprovechados de la mejor manera en el frente de ataque, en velocidad ganaba Plata o Estupiñán, pero la contundencia no aparecía. La labor de Juan David Ríos, en el Tolima, fue esencial para sostener una doble línea de cuatro sobre el final, que no les dejara dar algún espacio a Equidad, que de a poco se adueñó de gran parte de la cancha.



Sobre el minuto 87, Tolima tuvo la oportunidad de finiquitar la llave en los pies de Anderson Plata, quien recibió la pelota en una transición ofensiva de Caicedo, pero que al intentar picarla, se fue desviada. Pero Equidad buscaría e intentaría en su especialidad, el tiro de esquina, una serie de rebotes que Trujillo sacó de la línea terminó dándole más vida a los de Torres.



El silbato al 94' marcó la final entre conocidos, Hernán Torres, campeón con Millonarios, ahora en la banda ‘vinotinto' y Alberto Gamero, autor de un título para el Tolima, que hoy sueña con la estrella ‘albiazul’.