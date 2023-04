Deportes Tolima baraja técnicos: habría uno que estuvo en Selección

Deportes Tolima sorprendió al hincha pijao y en general al fútbol colombiano en acordar la salida del técnico Hernán Torres, quien junto con el club decidieron terminar el contrato. Los malos resultados en Liga y Sudamericana, sin duda fueron el detonante para que el entrenador y directivos tomaran la decisión.

Con respecto al nuevo técnico que llegará a Deportes Tolima aún no hay uno que se acerque en concreto, pero los directivos del club ya estarían manejando varios nombres, donde han sonado Juan Cruz Real y Leonel Álvarez, pero el tema está frío y por ahora, están lejos de la posibilidad.



Sin embargo, en las últimas horas circuló otro nombre que ha tomado más fuerza y es el del paraguayo Aldo Bobadilla, quien se encontraba dirigiendo a la Selección Sub-20 de Paraguay, pero la dirigencia decidió culminar el contrato del entrenador y quedó libre.



De acuerdo a información del periodista Julián Capera, la posibilidad de que Aldo Bobadilla pueda llegar a Deportes Tolima no es lejana, pues ya hubo contacto directo del club hacia el paraguayo para ofrecerle el proyecto. Sin embargo, el técnico aún no ha mencionado nada al respecto y queda la duda sobre sí en verdad el exarquero que jugó en Independiente Medellín tome las riendas del equipo pijao.



🚨🐷 El de Aldo Bobadilla 🇵🇾 es uno de los nombres analizados por Deportes Tolima como opción para asumir la dirección técnica del equipo Pijao. Ya hubo diálogo sobre condiciones. pic.twitter.com/gvRnsIcTsF — Julián Capera (@JulianCaperaB) April 25, 2023