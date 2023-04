Nacional llegó a un acuerdo y volverá hinchada al Atanasio Girardot

Atlético vivió días difíciles después de que la barra brava del equipo, Los del Sur, hicieran desmanes en el estadio Atanasio Girardot y que ocasionó el aplazamiento del partido de Liga contra América y luego quedar obligado a jugar Copa Libertadores en Barranquilla contra Melgar, pero luego de varias reuniones, el club llegó a un acuerdo con gobierno de Medellín e hinchada, por lo que el equipo volverá a jugar en su escenario.





Luego de que la reunión que iban a sostener el pasado lunes y que fue aplazada para este martes en la mañana, directivos de Atlético Nacional, Alcaldía de Medellín y barra brava de Los del Sur, llegaron finalmente a un acuerdo, por lo que Daniel Quintero confirmó que el público volverá a partidos del club en Liga y Copa Libertadores.



Dentro de los acuerdos a que llegaron las partes, es que la logística de la barra brava de Los del Sur se mantendrá y ellos seguirán cuidándose a sí mismos.



"Terminamos la reunión de la Mesa del Fútbol. No podemos perder 20 años de trabajo con las barras. Se logró un acuerdo de convivencia entre directivas y barras, eso permite que vuelva el fútbol con público al Atanasio Girardot. El acuerdo es entre las partes (Nacional y Los del Sur), la Alcaldía exigió garantías de seguridad, no a quién contratar, solo garantías. Se acordó la identificación biométrica y convivencia, respeto, entre ellos”, fue el mensaje de Daniel Quintero en conferencia de prensa.



De igual manera, el alcalde de Medellín informó que el estadio Atanasio Girardot no solo tendrá público en partido de Nacional contra Olimpia por Libertadores, sino que en el clásico contra DIM por fecha 17 de Liga, ambas hinchadas podrán ingresar al escenario sin ninguna restricción.



“Tendremos público en el partido Medellín vs. Nacional con presencia de hinchada visitante y tendremos público el 2 de mayo en el partido de Copa Libertadores. Esto no viola ninguna disposición de la Dimayor”, finalizó Quintero.



Ha terminado la mesa del fútbol en Medellín con acuerdo de fútbol en paz entre las partes. Vuelve el fútbol al Atanasio Girardot. Habrá público para el clásico del sábado y contra el Olimpia por la libertadores. @seguridadmed @QuinteroCalle @LDSoficial @nacionaloficial pic.twitter.com/5QyszkVPUV — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 25, 2023





De esta manera, el público vuelve al estadio Atanasio Girardot y hay alta expectativa de cómo será el comportamiento de la hinchada en el clásico de Medellín el próximo sábado 29 de abril.