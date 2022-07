‘Nos quieren matar, nos quieren fundir’: Torres apuntó contra Dimayor

Regresó el fútbol colombiano. El pasado fin de semana se llevó a cabo la primera fecha del segundo semestre y hubo varias sorpresas respecto al desarrollo de la jornada.



El duelo que cerró el domingo fue el empate a uno entre Deportes Tolima e Independiente Medellín en el Manuel Murillo Toro de Ibagué. Aunque el cuadro antioqueño se puso en ventaja gracias al goleador Luciano Pons, los dueños de casa igualaron en la recta final de la segunda parte por intermedio de Gustavo Adrián Ramírez.

Una vez concluido el encuentro, Hernán Torres, entrenador del pijao, lanzó certeras críticas contra la Dimayor y denunció públicamente el maltrato que ha recibido su equipo por participar en torneo internacional.



​“Hoy volvimos a ver un grupo que está preparado, que está con la actitud dispuesta para jugar ante las eventualidades que estamos teniendo: diez lesionados por la intensidad de los torneos, tres sancionados, tenía los 11 con dos suplentes mayores y luego muchachos jóvenes”, contextualizo el estratega.



​Y tras lo anterior, dio sus descargos: “Hombre, es la primera vez en mi vida como jugador de fútbol que veo que un equipo no tiene vacaciones ni un día libre. Yo a veces pienso que clasificar a la Copa Libertadores es un castigo. Es impresionante. Nos van a matar, nos van a matar. En estos días vamos a salir con siete o seis y de resto peladitos. No sé, el recurso se está acabando”.



“Tengo casi 11 lesionados y los sancionados. No sé los que dirigen esto qué quieren hacer con nosotros. Nos quieren matar, nos quieren fundir a punta de todo esto. Llegaremos hasta donde nos dé la fuerza. Jugando cada dos días vienen los desgarres y todas las cosas que están pasando. No entienden o no sé qué pasa, qué sucede”, denunció.



Y se reafirmó en el tema del descanso: “Es el único equipo en la vida, en la historia que llevo como futbolista que no tiene un día de descanso. Eso no lo sabe la gente y pasan por encima de eso. Un equipo cansado, llevado, un estado de ánimo complicado, difícil, lesionados. Y cada dos días juegue, juegue y no pasa nada con Tolima. Mi equipo ya está fundido y liquidado”.



“Seguiremos hasta que ellos digan (dirigentes), hasta cuando quieran fundirnos. Si nos quieren poner a jugar con seis mayores y los demás juveniles. No me quejo, pero la situación ya llegó a un extremo. La verdad no sé qué es lo que pretenden o qué es lo que quieren”, concluyó.



Es preciso recordar que el conjunto pijao disputó el 26 de junio el duelo de vuelta de la final del primer semestre, tres días después jugó la ida con Flamengo en Copa Libertadores, a la semana disputó la vuelta en Brasil y a los cuatro días inició su trayecto en el Finalización con el DIM. Calendario supremamente cargado...



Vea acá la rueda de prensa completa: