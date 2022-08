Herrera: ‘Anímicamente nos recuperamos, hay que seguir mejorando’

Atlético Nacional pasa por un buen momento en la Liga II-2022, con dos triunfos consecutivos, este último logrado frente a Alianza Petrolera, por la sexta fecha en la Liga II-2022. Al final del partido en Barrancabermeja, el técnico Hernán Darío Herrera habló sobre el presente de los verdolagas.

“Nacional vino con la necesidad de ganar por la situación en la que estábamos, el grupo era consciente de lo que nos jugábamos y lo que teníamos que hacer. Encontramos a un rival bien parado en su casa. En el segundo tiempo mejoramos, los que entraron lo hicieron muy bien, fueron fundamentales y es lo que muestra que somos fuertes y estamos buscando la estrella 18 y la clasificación a la Copa”, destacó Herrera.



Además, “nosotros no dudamos del equipo, simplemente tenía un bajón que fue normal. Anímicamente nos recuperamos, hay que seguir mejorando, seguir trabajando en esta semana, mejorar y volver a lo que mostramos el semestre pasado cuando conseguimos el título”.



En cuanto al planteamiento del medio, el ‘Arriero’ sostuvo que “empezamos este partido con un volante de marca y uno mixto. Alianza Petrolera presionó mucho, no nos dejaron pensar. En el segundo tiempo cambié el módulo al 4-2 y mejoramos en marca y posesión. Hay que seguir trabajando, mejorando y Nacional de ahora en adelante debe mejorar mucho para pelear nuevamente el título. Le dimos confianza al grupo, sabían que debíamos ganar. El primer tiempo no fue tan malo, pero nos faltaba un poco más de fuerza y con los cambios conseguimos el triunfo de gran manera”.



Sobre la labor del arquero Kevin Mier y el sistema defensivo, Herrera explicó que “hace rato no teníamos el cero en el arco, esto es gracias a nuestro arquero y la defensa, es normal que los contrarios nos lleguen y para eso se trabaja. Vamos a mejorar y con sesiones más largas de entrenamiento, seguramente vamos a estar con un mayor rendimiento”.



Finalmente, comentó sobre el estado de salud de Cristian Castro Devenish, quien no pudo terminar el partido por molestias físicas. “Esta semana, el cuerpo médico informará lo que pasó. Estamos tranquilos con Cristian (Castro Devenish), creemos que fue agotamiento nada más y que con descanso, seguramente estará de regreso sin problemas”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8