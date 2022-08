Atlético Nacional sudó petróleo, pero derrotó a Alianza Petrolera

Atlético Nacional derrotó 0-2 a Alianza Petrolera, por la fecha 6 de la Liga II-2022. El conjunto verdolaga dio cuenta de los barranqueños, gracias a una gran actuación de Kevin Mier y Yeison Guzmán, quien anotó a través de un tiro libre, además de Jefferson Duque en tiempo de descuento de la etapa complementaria, el conjunto antioqueño tendrá 12 días de trabajo por delante con la satisfacción de lograr su segunda victoria consecutiva en el semestre.



Ambos equipos salieron a atacar, sobre el minuto 3, Nacional generó varias aproximaciones, aunque sin precisión. Al minuto 6, una incursión por derecha de Efraín Navarro, exigió a Kevin Mier con un remate de media distancia, pero a mano cambiada el barranqueño salvó al conjunto verdolaga. Tres minutos después, Harrison Mojica desde la izquierda, remató a puerta y nuevamente Mier mandó la pelota al tiro de esquina. Al 10, Alianza volvió a acercarse al área rival por intermedio de Carlos Pérez, pero el arquero visitante estuvo otra vez atento.

Al minuto 14, Nacional volvió a acercarse al arco contrario por intermedio de Jefferson Duque, pero el arquero Juan Camilo Arturo logró contener el remate de media distancia del goleador verdolaga.



Sobre el minuto 20, Kevin Mier nuevamente figura, salvando el arco verde con un remate a quemarropa de Kevin Londoño. Al 27, Pablo Bueno de tijera volvió a exigir al meta verdolaga que logró evitar.



El partido se ponía de ida y vuelta, al minuto 28 Andrés Andrade acercó a Nacional al arco contrario con un remate desde el sector derecho, pero la pelota pasó cerca del palo izquierdo. Alianza atacó al 28, a través de Mojica y volvió a atajar Mier. Sobre el minuto 30, Felipe Román desde el sector izquierdo tuvo la opción más clara de Nacional.



Los minutos finales, Alianza tuvo tres ocasiones más que no lograron concretarlas. Al minuto 45, en el verde respondió Andrés Andrade con un remate de pierna derecha que se fue desviado por el lado derecho de la portería petrolera.



En la etapa complementaria, ingresaron en Nacional Nelson Palacio y Yeison Guzmán en lugar de Jarlan Barrera y Daniel Mantilla. Mientras que en Alianza Petrolera no hubo novedades en la nómina. A los 2 minutos, una incursión por izquierda de Pablo Bueno, exigió a Mier y Olivera terminó despejando la pelota. Tres minutos después, Santiago Orozco de media distancia probó a Mier, quien en dos tiempos pudo contener la pelota.



Nacional se acercó al arco local, a través de Álvaro Angulo, quien exigió al arquero Arturo con un potente remate por izquierda tras un centro de Dorlan Pabón desde la banda derecha. Poco a poco aumentaba la intensidad en el juego.



Al minuto 10, Atlético Nacional se puso al frente del marcador a través de un tiro libre cobrado por Yeison Guzmán desde el sector derecho y en la trayectoria la desvió Richard Rentería, anotando en propia puerta. Sin embargo, el gol se lo dieron a Yeison Guzmán. Los antioqueños volvieron a anotar un gol de tiro libre desde el 5 de septiembre de 2021, justamente contra Alianza Petrolera, un remate rasante de Dorlan Pabón desde el sector izquierdo.



Tras el gol, Nacional se animó a generar más ataques. Sobre el minuto 17, Dorlan Pabón de media distancia, avisaba que el equipo visitante quería estirar la ventaja en el marcador. Dos minutos después, Alianza Petrolera se acercó al área rival con un remate de media distancia de Santiago Orozco y a mano cambiada, Mier volvió a responder.



Sobre el minuto 18, en Nacional ingresó Danovis Banguero en lugar de Cristian Castro Devenish, al 22, Alianza Petrolera realizó tres cambios, ingresaron Jesús Muñoz, Ferlys García y Brayan Gil en lugar de Harrison Mojica, Santiago Orozco y Pablo Bueno. Los cambios continuaron al minuto 28 con el ingreso en Nacional de Alexander Mejía en lugar de Jhon Duque y un minuto después en Alianza ingresó Freddy Flórez en lugar de Royscer Colpa.



Al 33, un choque entre Álvaro Angulo y Ferlys García, derivó en que se parara unos minutos mientras los jugadores fueran atendidos. Un par de minutos después, lograron volver a la cancha. Al minuto 39, ingresó en Alianza Petrolera Jair Castillo en lugar de Efraín Navarro. Sobre el minuto 40, un tiro libre cobrado por Kevin Londoño, pero a ras de piso, Kevin Mier controló la pelota.



Sobre el minuto 44, Nacional realizó su último cambio, ingresando Kevin Parra en lugar de Dorlan Pabón, quien alcanzó a la cifra de 150 partidos disputados con la camiseta verdolaga. En tiempo de descuento, Nacional amplió la ventaja en el marcador por intermedio de Jefferson Duque, el goleador llegó a 97 goles en 225 partidos con la camiseta verdolaga. La fiera aprovechó un pase de Yeison Guzmán y de media distancia puso la pelota abajo, al palo izquierdo del golero Arturo.



Finalmente, el conjunto antioqueño se llevó un triunfo importante como visitante en Barrancabermeja contra un equipo complicado como Alianza Petrolera, que había realizado un buen partido, pero después del gol, no logró encontrar el camino ofensivo. Kevin Mier fue la figura del encuentro con 10 atajadas, mostrando el gran nivel que tiene como arquero.



En la próxima fecha, Alianza Petrolera enfrentará a Cortuluá en tierras vallecaucanas, mientras que Atlético Nacional enfrentaría a Envigado Fútbol Club en el Atanasio, pero por la feria de las flores, el encuentro se aplazó para el jueves 1° de septiembre.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8