Cuentas de Dayro: cuándo superará a Galván y a quién tiene en la mira

Para Dayro Moreno ya no se trata del qué sino de cuándo: no es si logrará o no batir el récord de Sergio Galván Rey como máximo goleador del fútbol colombiano, sino en qué fecha lo podría lograr.

El tolimense, de 38 años de edad, está a un gol de igualar a al argentino, autor de 224 tantos, y a 2 de superarlo, gracias al penalti que marcó este martes en la victoria 0-1 de Once Caldas contra Millonarios en el estadio El Campín.



“Para nadie es un secreto que quiero buscar el récord, pero lo primero es la colectividad. Me quedan muchos años para lograr este objetivo. No tengo ansiedad, uno como delantero siempre quiere hacer goles y siempre me he caracterizado por buscar el arco", dijo el delantero en rueda de prensa.



Entonces, es momento de ocuparse del cuándo: ¿en qué fecha podría Dayro romper el anhelado récord? "No quiero que suena a prepotencia, pero en el inicio del campeonato dije que a la décima fecha ya tenía que haber roto el récord, gracias a Dios ya estamos cerquita. Siempre he pensado en grande y lo importante es hacerlo rápido”.



La fecha 10 es la visita a Palmaseca de este viernes, pero como él dice es solo una de varias oportunidades. Este es el calendario del Once Caldas hasta el final de la ronda todos contra todos:



Cali vs. Once Caldas

Once Caldas vs. Envigado

Medellín vs. Once Caldas

Once Caldas vs. Alianza FC

Pasto vs. Once Caldas

Once Caldas vs. Tolima

Fortaleza vs. Once Caldas

Once Caldas vs. Santa Fe

Junior vs. Once Caldas

Once Caldas vs. América

Ya tiene otra 'víctima' en la mira

Pero como Dayro sabe que el récord absoluto es cuestión de tiempo, ya ha ido pensando en su siguiente reto y le ha puesto nombre y apellido: Víctor Aristizábal.

“Vamos detrás de Aristizábal y detrás de Falcao para que sepan también. Creo que con lo que está haciendo él, estamos cerquita, no está tan lejos tampoco”, tiró el técnico Hernán 'Arriero' Herrera, un poco diciendo lo que por cortesía no aseguró su goleador. Pero esa es la meta.



“Acá en Colombia hay mucho goleador, eso no es un secreto. Puedo nombrar 20 o 30, y todos son grandes. Yo trabajo por lo mío, y voy a buscar ese récord, y como dijo el profe, también voy por Aristizábal”, anticipó. Por ahora lleva 21 años de carrera y, aunque ya tiene una edad importante, está listo para seguir rompiendo récords.