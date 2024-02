Millonarios vivió una desgracia en El Campín: Once Caldas los venció

Millonarios se enfrentó al Once Caldas en partido de la fecha 9 de Liga BetPlay 2024 y en El Campín el equipo dirigido por Alberto Gamero sufrió contra la visita, que supieron atacar en momentos clave. Al final, los albos ganaron 0-2 y se dieron un festín comandado por Dayro Moreno que sigue haciendo historia en el fútbol colombiano.





El partido entre ambos terminó siendo de ida y vuelta, en el que Santiago Giordana, Leonardo Castro y Dayro Moreno fueron los que ocasionaron peligro en las áreas, aunque la primera sorpresa de la visita llegó al minuto 20.



Billy Arce aprovechó una asistencia de Moreno y fue el encargado de abrir el marcador en El Campín, luego de anotar con fuerte remate desde el lado izquierdo del interior del arquero Diego Novoa.



Millonarios empezó por todo lado a atacar y buscar ese anhelado empate, pero no encontraron la fórmula para llegar a ese gol. Giordana e incluso Juan Pablo Vargas intentaron, pero no fue suficiente.





Para el complemento el Once Caldas se dedicó a mantener su mínima ventaja y Millonarios fue una aplanadora, pero de nada sirvió, pues la definición pecó esta vez.



Los pocos espacios que dejó Once Caldas, pero Giordana, Sander Navarro, Castro, Delvin Alfonzo y Daniel Cataño no tuvieron la suerte para llegar a la igualdad.



El desespero hizo que Millonarios sufriera en zona defensiva y Dayro Moreno en un contragolpe estrelló el balón en el travesaño.



Millonarios no se encontró y Once Caldas continuó su faena en El Campín. En el minuto 77 Delvin Alfonzo hizo un penalti que no era necesario, dándole la posibilidad al blanco blanco de aumentar su ventaja.



El encargado de convertir en gol fue nada más y nada menos que el goleador Dayro Moreno, quien definió con calidad ante Diego Novoa, engañándolo por completo, poner el 2-0 y de paso quedar a dos goles de superar a Galván Rey.



Millonarios nunca se encontró y por más que continuó rematando, todo se fue por fuera del arco, mientras que Once Caldas muy tranquilo manejó el resultado, logrando al final irse con el 2-0 que terminó siendo una gesta.



Tras este resultado 2-0 a favor de Once Caldas, los dirigidos por Hernán Darío Herrera llegaron a 12 puntos y dejan a Millonarios con 11 unidades.