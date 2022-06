‘La experiencia no se nace con ella, con solo vivir la vamos teniendo’

Deportivo Independiente Medellín buscó sus raíces y le dio la confianza a David González, máximo ganador como jugador del poderoso, enamorado de la institución y quien, ahora como entrenador, buscará llevar a lo más alto al conjunto antioqueño que disputará la Liga II-2022 y la Copa Colombia.

“Es una sensación muy linda, llegar acá a donde llegué tantas veces a entrenar, a encontrarme con personas que conozco hace 10 años, otros hace casi 20 años. Es una sensación distinta, siempre de poner el equipo por encima de todo, que el objetivo máximo sea figurar, agradar a la hinchada y que sea el equipo del pueblo. Hay muchas ganas de comenzar a trabajar, hay muchas ideas y queremos agarrar lo bueno que hubo en el proceso anterior, con cosas que pensamos con mi cuerpo técnico y hacer que el equipo pueda estar en lo más alto”, expresó González, en diálogo con el departamento de prensa del DIM.



En cuanto a su llegada al equipo, González explicó que “la vida te va mostrando el camino, todas las señales dieron para que ocurriera esto. No he dirigido antes, pero la preparación existe. Desde mucho antes como entrenador, ya me estaba preparando como técnico, desde que estaba como jugador y luego de terminar mi carrera me seguí preparando, conformé un cuerpo técnico que llevamos tres, cuatro años reuniéndonos, planeando cosas y desarrollando proyectos”.



Sobre lo que quiere en el rojo, dijo que “lo principal este momento, es la empatía que se puede generar. Llegar a una institución donde muchos jugadores me conocen, donde yo los conozco, sé qué puedo esperar de ellos y que se pueda reflejar en un buen ambiente todos los días. Que los jugadores estén felices, que disfruten, aprendan y se vea reflejado en la cancha, que tengamos una identidad y sea reconocido por algo. La experiencia no se nace con ella, pero con solo vivir, la vamos teniendo. Estoy bien rodeado con un cuerpo técnico que tiene experiencia”.



El nuevo DT habló sobre su cuerpo técnico que lo rodeará, describiendo que “mi cuerpo técnico está conformado por Alexander Becerra y Cristian Morales que son dos ‘manos derechas’ de mi entera confianza. Son personas que he conocido durante mi preparación, a Alex lo conocí cuando hice el curso de dirección técnica en Argentina, a Cristian lo conocí en varios cursos virtuales. Alex ha estado trabajando en Barcelona en diferentes clubes como profesor, conoce a Cristian y trabajó con él. Queremos tener una idea fuerte para el equipo”.



Además, “debemos sacar provecho de los jugadores y que cada uno pueda llegar a su mejor momento. Es una ventaja conocerlos, como funciona la interna del grupo, la disciplina y que podamos alcanzar los objetivos. Los sueños se van renovando todos los días y este se está cumpliendo, cuando lo logremos será levantando trofeos”.



Finalmente, el ex arquero confía en convencer a la afición, así como lo logró defendiendo el arco poderoso. “El mensaje es para todos, los que apoyan, los que están incrédulos y día a día buscaremos enamorar al hincha del Medellín y sacar esa idea que no sea todo sufrido. Llegamos a escribir una nueva historia, que sea un equipo valiente, que vaya al frente y gane cosas importantes”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8