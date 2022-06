La verdolaga Pilar y el pijao Capera: amistad enfrentada por finales

Atlético Nacional tuvo revancha. Luego de caer con Deportes Tolima con un Atanasio Girardot a reventar en el primer semestre del 2018, el verde paisa devolvió a favores y se impuso el pasado domingo en el Manuel Murillo Toro.



En medio de la apasionante final que se vivió en la Liga BetPlay 2022-I, dos reconocidos periodistas y grandes amigos se vieron las caras: Pilar Velásquez, hincha furibunda del verde de Antioquia, y Julián Capera, aficionado a ultranza del cuadro pijao.



Ambos dialogaron con FUTBOLRED y abarcaron las dos caras de la moneda: el cubrimiento futbolero como profesionales del periodismo y la vivencia de estos duelos, que por cierto se hicieron importante en el último tiempo, como hinchas y compañeros. Todo bajo un mensaje de paz al hincha en general.

Sensaciones que dejo la final Deportes Tolima vs Atlético Nacional



​PV: La sensación que le deja al seguidor de Nacional es la mejor, de revancha. Completa felicidad y también, una que es muy cliché, definitivamente las finales no se juegan sino que se ganan. Nacional nos traía acostumbrados, al menos los últimos títulos y específicamente el del 2016, a un juego vistoso, bonito, prácticamente arrollador. Este Nacional, con otro estilo de juego, demostró que también se puede llegar a la gloria. Obviamente queda la satisfacción, sobretodo después de cinco años de no haber sido campeón en Colombia, de que se les cogen dos estrellas de ventaja a los dos rivales históricos. Más aún con el equipo con el que se logró: jugadores como Sebastián Gómez que salieron del barrio, con un Jefferson Duque muy criticado en la delantera pero que siempre mostró un gran sentido de pertenencia, con un Kevin Mier que vino de las divisiones inferiores, el regreso de grandes jugadores que fueron campeones como Dorlan Pabón y Álex Mejía, otros que venían a buscar su título después de 12 años como Giovanni Moreno, más las otras piezas que se fueron consolidando. Es muy satisfactorio.



JC: Creo que queda una sensación de dolor por lo cerca que estuvo el Deportes Tolima, por cómo se dio la serie. Tolima había hecho lo más difícil, que era igualar la ventaja importantísima que había conseguido Atlético Nacional en Medellín. Después de estar tan cerca con un penal que pudo haber significado montarse otra vez en el marcador, perder duele sin ninguna duda. Ya con el correr de las horas queda la tranquilidad y el orgullo de un proceso que se está haciendo bien. Este es el camino. De mi parte el respaldo absoluto, siempre hasta mi última respiración para el Deportes Tolima.



Cómo se comporta cada uno viendo los partidos de su equipo



PV: Cada vez que Tolima gana, Julián me manda muchos memes. Las dos finales que hemos vivido (2018-2022) lamentablemente no tuvimos la oportunidad de verlas juntos. En la primera, yo estaba en Milán cubriendo Selección Colombia de José Néstor Pékerman y Julián se disponía ya a viajar para el Mundial (Rusia 2018) y creo que cuando hizo escala en Madrid fue que se dio cuenta de que el Tolima había sido campeón. Para mí fue durísimo porque obviamente estaba muy ilusionada. La vi con mi amigo-cuasi papá Juan Felipe Cadavid en el hotel en donde se estaba hospedando, porque él tenia la cuenta de Win y lamentablemente no pude celebrar. Fue un momento hasta chistoso porque Juan Felipe es hincha del Medellín entonces me gozó, no de burla ni nada. Y Juli, cuando encendió el celular, subió un video tan emotivo que ni rabia me dio. Sí me acuerdo que me envió dos emoticones de marranito y a partir de ahí empezamos a hablar de la final. En esta (final 2022), él me iba a dar posada, pero lamentablemente estoy en cuarentena y no pude viajar a la final. Tenía ya todo planeado, boleta lista porque ni siquiera iba a ir con acreditación sino en parche a disfrutar con él. Lo tenía seco porque tengo muchas ganas de conocer Ibagué, a la gente del Tolima, sus dirigentes, jugadores que les tengo mucho cariño. Era la oportunidad para disfruta la final juntos, pero acá estoy recuperándome.



JC: Pilar grita por todo y se ríe por todo. Mucho más cuando tiene el sentimiento alborotado en un partido de fútbol. Patalea, saca la lengua, suelta carcajadas. Es un parche, pero lo disfruto mucho. Ella sabe el cariño que le tengo y lo que disfruto estos planes con ella.



​Burlas y ‘mamadera de gallo’ entre uno y otro



PV: El que se burla más, en muy buena onda, es Julián. Evidentemente en 2018, Nacional llegaba como el gran favorito, además por ese gol en Ibagué de Dayro Moreno. Sebastián Villa es el que nos termina amargando la noche en el Atanasio, nunca se nos olvida cómo estaba ya marcado el bus con la estrella. Todo eso ha sido motivo de bullying, pero en buena tónica. Yo soy de las que cree que sin bullying no hay amistad, obviamente guardando mucho el respeto. Y no solo por la final del 2018, todo este tiempo para nadie ha sido un secreto que Tolima fue claro dominador de los partidos con Nacional: los ganaba o los empataba. Claro que Juli se ha burlado de mí, pero repito en buena tónica. Todo eso ha sido parte del matoneo, en buenos términos.



JC: Es de lado y lado. Venimos de una racha en la que tuve más alegrías entonces tenía más posibilidad de celebrar, pero siempre es con mucho respeto, buena onda y entendiendo que por encima de la rivalidad futbolística está el cariño que le tengo a ella. Todo eso hace parte de disfrutar un partido de fútbol. Cuando había chance de montársela al otro, lo hacíamos y no dejábamos pasar la oportunidad.

Un duelo Atletico Nacional vs Deportes Tolima que sea muy recordado



​PV: Los que vivimos mientras trabajamos juntos en Caracol Radio. Cualquier partido que tuviéramos la oportunidad de ver mientras estábamos trabajando o sencillamente viéndolo él con su gente y con la mía. Hablábamos por chat de eso, nos reíamos o discutíamos y al otro día en el programa dábamos nuestros argumentos. De allí resultó una anécdota cuando estábamos en el VBAR. En algún momento de discusión-debate, me referí al equipo de Ibagué como el 'Tolimita' y fue como un boom en redes sociales porque Julián se alteró, los hinchas del Tolima lo entendieron mal, pero ya después se dieron cuenta de que lo decía por cariño.



​JC: No hay un partido en particular que disfrute. Nosotros vivimos en la era de los memes, así que nos enviábamos muchos e incluso burlándonos de nosotros mismos. Yo le mandaba memes que se burlaban del Tolima y elle me enviaba los que se burlaban de Atlético Nacional. Era para meterle picante.



Ver partido como hincha o cubrirlo como periodista en el trabajo



PV: Sea un partido de Nacional, Selección Colombia, otros equipos, fútbol femenino o llámese como se llame, siempre voy a preferir hacerlo trabajando. Me encanta cubrir este tipo de disputas desde la labor. Lo disfruté mucho cuando estuve en Medellín durante cinco años como corresponsal de Nacional, por ese feeling y energía que siempre he tenido hacia el verde de Antioquia. Siempre por supuesto con mucho profesionalismo. Lo que me ha tocado en Bogotá, lo he hecho también disfrutándolo desde el trabajo, pero también con la familia o viajando a Medellín como una espectadora más, viéndolo con mi abuela que tiene 97 años y es super fanática. En el caso de la final de ida, le tocó a mi papá verlo acá en Bogotá con mi covid. Fue difícil vivirlo porque aunque estábamos juntos en la misma casa, no podíamos celebrar ni tener muestras de efusividad y cariño porque el distanciamiento requerido era lo importante. En el partido de vuelta, como no pude viajar, vi la final acá sola con mi perrita. Cuando estas cosas me pasan, no me gusta reunirme en bares o con amigos. Prefiero verla sola, más calmada, tranquila porque por supuesto era una final muy tensionante en la que se jugaba la revancha.



JC: Ambos los disfruto. Yo le doy gracias a Dios por la posibilidad que me ha dado de estar cerca del deporte que me emociona y que amo. El hecho de vivir un poquito más desde adentro. Por ejemplo, lo que se puede experimentar en una final del Deportes Tolima y eso lo disfruto mucho. Cuando por alguna razón no estoy en cubrimiento y tengo la posibilidad de expresar un poquito más ese sentimiento del hincha con los amigos, la familia, en el estadio o en la casa también disfruto mucho y atesoro esos momentos.



​Apuestas o anécdotas que hayan dejado los Atletico Nacional vs Deportes Tolima



PV: Imagináte de 2018 a 2022, las apuestas que tuve la oportunidad de hacer con Julián. Todas las perdí. Abajo de Caracol hay un restaurante de pizzas y llegó un momento en el que a Julián creo que ya le dio pesar verme pagando tantas apuestas y me decía: “venga yo la invito”. Me cogió de hija, literal, hasta para las apuestas. Pero ya, de resto la pasamos super bien. Cada vez que hablamos de Nacional y Tolima, no es frecuente pero la disfrutamos.



JC: Casi siempre apostamos comida porque lo que yo más amo en la vida es comer. Nuestras apuestas iban por ese lado. Varias veces le tocó a ella perder, pero al final terminábamos renegociando el tema porque siempre lo vivimos a partir del cariño.