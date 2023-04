¿Lo llevará a su club? Beckham y una visita sorpresiva a Messi en PSG

Lionel Messi, vigente campeón del mundo con Argentina, está viviendo un tema complejo en París Saint-Germain, debido a que aún no se hace efectiva su renovación en el club parisino y todo parece indicar que no seguirá para la próxima temporada.

Por ello, desde hace varias semanas se ha especulado que Messi estaría cerca de volver al Barcelona, pero aún no hay nada definido y su futuro es cada vez más incierto.



Sin embargo, las ofertas no le faltarán al astro argentino y el jugador simplemente puede elegir a su gusto qué le conviene más. Ahora, con la sorpresiva visita del legendario exfutbolista inglés y ahora dueño del club Inter de Miami, David Beckham a las instalaciones del PSG, se empezó a hablar sobre si Messi podría llegar a la MLS tras una foto que se tomaron ambos en el entrenamiento.



Por ahora, no se sabe con exactitud la visita de Beckham, pero lo cierto es que entabló conversación con varios jugadores como Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Verrati, entre otros, quienes se vieron feliz al lado del inglés.