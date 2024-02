Así quedarían los partidos: Data simuló la fecha 10 del FPC

La Liga BetPlay entrará en la mitad de la temporada, teniendo en cuenta el sorpresivo rendimiento de equipos como Deportes Tolima, Equidad y Deportivo Pereira, quienes están en lo más alto de la tabla, además de las pobres actuaciones de conjuntos como Atlético Nacional, Independiente Medellín y América de Cali, que en 10 jornadas no han podido levantar cabeza.

Ahora el balompié nacional llegará a su mitad de campeonato, y frente a esta situación, la data dio a conocer cómo serán los resultados para esta fecha.

Según la página especializada en datos y estadísticas deportivas, Matics, definió cómo quedarán los resultados para esta próxima jornada, de acuerdo a cómo viene cada equipo, y a las tendencias de jugar tanto de local como de visitante.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 10



Envigado vs. Jaguares - 1 de marzo (4:00 p.m.)

Local: 45.67% - Empate: 25.5% - Visitante: 28.82%



Boyacá Chicó vs. Deportes Tolima - 1 de marzo (6:10 p.m.)

Local: 20.1% - Empate: 22.28% - Visitante: 57.63%



Deportivo Cali vs. Once Caldas - 1 de marzo (8:20 p.m.)

Local: 48.08% - Empate: 25.08% - Visitante: 26.84%



Millonarios vs. Equidad - 2 de marzo (4:00 p.m.)

Local: 28.97% - Empate: 27.28% - Visitante: 43.76%



Deportivo Pereira vs. América de Cali - 2 de marzo (6:10 p.m.)

Local: 51.46% - Empate: 22.87% - Visitante: 25.67%



Junior vs. Atlético Nacional - 2 de marzo (8:20 p.m.)

Local: 37.96% - Empate: 25.11 % - Visitante: 36.93%



Atlético Bucaramanga vs. Patriotas - 3 de marzo (4:00 p.m.)

Local: 41.87% - Empate: 28.13% - Visitante: 30%



Independiente Medellín vs. Águilas Doradas - 3 de marzo (6:10 p.m.)

Local: 30.39% - Empate: 25.06% - Visitante: 44.56%



Alianza FC vs. Independiente Santa Fe - 3 de marzo (8:20 p.m.)

Local: 30.36% - Empate: 25.26% - Visitante: 44.38%



Deportivo Pasto vs. Fortaleza - 4 de marzo (8:10 p.m.)

Local: 18.81% - Empate: 24.23% - Visitante: 56.96%