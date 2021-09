‘Dejamos de lado el ‘yo’ para pensar en equipo’: Danovis Banguero

Para alegría de Alejandro Restrepo, Atlético Nacional sigue creciendo a medida que pasan los encuentros, no solo en lo individual, sino en lo colectivo. Uno de los hombres clave en el esquema del equipo es Danovis Banguero, desde su banda izquierda busca estar en un mayor nivel, pensando las instancias decisivas en los próximos meses de competencia. Previo al partido contra Junior, el nacido en Villavicencio confía que puedan estar mejor acoplados a la idea de juego.



“Todo es un proceso de adaptación, este semestre me he acoplado mejor y he asimilado la idea de juego. Por la izquierda he jugado con el ‘Rifle’ Andrade, con Alex Castro, con Yeison Guzmán y me he entendido bien con ellos, poco a poco voy mejorando más”, resaltó Banguero.



Además, “el cuerpo técnico me ha brindado la confianza necesaria para seguir creciendo. Desde la pretemporada, el profesor (Alejandro Restrepo) implantó lo que quiere. En este semestre dejamos de lado el ‘yo’ para pensar en equipo, todos nos estamos poniendo el overol para sacar esto adelante y conseguir los objetivos de este año”.



Sobre lo que piden los demás integrantes del cuerpo técnico y la contribución para mostrar un mejor nivel, Danovis expresó que “Francisco Nájera es una gran persona, lo enfrenté en el campo y hablamos mucho cuando era dirigente y me querían traer a Nacional. Conoce mucho el deporte y entiende unas situaciones puntuales que otros técnicos por no haber jugado, no lo entiende. Francisco (Maturana) aporta desde sus consejos, al igual que René (Higuita), esto se ha convertido en una familia y ojalá en diciembre podamos conseguir los objetivos que queremos”.



En cuanto a como ve el grupo y en lo personal, Banguero reseñó que “se han medido bien las cargas, tuvimos una maratón de partidos como visitante que se notó un gran desgaste. Pero vamos dosificando la energía, en lo personal, me siento bien. Esperamos seguir compitiendo, aprovechando cada entrenamiento y confiamos en seguir con ese nivel. Partido a partido, estamos mostrando buenos resultados”.



Finalmente, habló sobre el conjunto barranquillero, una prueba de fuego en la Liga. “Junior es un gran rival, hemos tenido poco tiempo para trabajar este partido. Cuentan con un nuevo entrenador que quiere tener un equipo más ofensivo, han tenido falencias en defensa y esperamos aprovecharlo en este partido”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8