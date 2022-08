Daniel Torres, su regreso al DIM: ‘Sería espectacular vivir un título’

Deportivo Independiente Medellín presentó ante los medios de comunicación a Daniel Torres, jugador de 32 años, quien en los últimos seis estuvo en el fútbol español. Campeón con el poderoso en 2016, Torres confía en regresar al rojo a los lugares de privilegio en la Liga colombiana. “Tengo una gran ilusión, desde afuera lo percibía. En el momento que tuve contacto con Medellín y cuando me confirmaron, hay una gran alegría y esperamos que la afición pueda estar igual. Tengo un año y medio por delante, está muy bien. Es algo que es un inicio en el que espero alargarlo y pueda estar muchos años más”, indicó.

En lo personal, Daniel comentó que “vengo muy bien físicamente, es mi perspectiva, como me siento, pero hay que demostrarlo día a día. Debo acoplarme en la idea de juego y plasmar mi talento en la cancha, es algo que nos daremos cuenta todos para saber cómo llegué. En lo personal, he crecido en muchos aspectos y ojalá pueda aportarle todo eso a Independiente Medellín”.



Además, “tuve la oportunidad de ver los últimos partidos y le decía a mi hijo que quería estar acá. La idea de juego es muy buena, hay que consolidarla y ser parte de este proyecto, me deja muy agradecido. Llevo una práctica con el equipo y hasta ahora está todo muy bien, no he dejado de entrenar, creo que es una responsabilidad de mi parte, mientras llegaba y espero con más entrenamientos, poder estar de la mejor manera. En el tema del juego, la idea es clara con la salida de balón, la posición de cada jugador y la forma es muy parecido a lo que se utiliza en Europa. Es algo que se necesitan ciertos jugadores, comenzaron muy bien y ojalá termine muy bien”.



Sobre su llegada al equipo rojo de Antioquia, Daniel explicó que “hace mes y medio con mi familia tomamos la decisión de volver a Colombia y comenzamos a tocar puertas, hay dos clubes con los que estoy agradecido que es Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, fueron las primeras puertas que toqué, fueron surgiendo varias opciones y tenía que decidir el viernes 5 de agosto, cuando llegaba al país. El jueves 4, hablé con el club y arreglamos todo, Santa Fe me dijo que no, Medellín estaba en la espera. Fue muy sencillo arreglar y tomar la decisión. Aprovecho la oportunidad para agradecer el interés de otros clubes por fijarse en mí, pero fui sincero y la prioridad la tenían estos dos clubes. Mi familia y yo estamos muy honrados por haber recibido esta oportunidad de volver al Medellín, es algo muy especial encontrarme con varios jugadores de ese 2016, hicimos una gran temporada y es algo que para la afición sea muy especial”.



En cuanto a esas expectativas por el regreso al país y reencontrarse con la afición poderosa, Daniel declaró que “prefiero referirme del fútbol colombiano cuando esté compitiendo, es fácil elogiar o criticar desde afuera. En cuanto a la afición, estaba emocionado por la forma que me han recibido, el cariño que me han brindado, pero desde siempre lo han hecho, espero corresponder ese cariño con títulos y objetivos cumplidos que son necesarios”.



Finalmente, el jugador ex Nacional y Santa Fe precisó que “espero que pueda ser una temporada y el tiempo de contrato sean tiempos de victorias y pueda estar presente, participar. En 2016 no pude estar, pero siento que fui parte de ese título. En la distancia me alegró mucho, sería espectacular vivir un título desde adentro, lo anhelo y ojalá lo pueda lograr. Uno se siente bien rodeado, a veces no se sienten esos respaldos, pero desde que llegué, los compañeros se han comportado muy bien. Es una familia, hay una identidad y eso es muy importante. Más allá de la edad o el recorrido, hay mucha humildad. Eso permite crecer y seguir adelante”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8