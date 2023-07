¿Millonarios al rescate? Daniel Ruiz no seguiría en el Santos

Millonarios se sigue preparando para comenzar su defensa al título de Liga BetPlay del segundo semestre y el conjunto embajador no ha tenido un refuerzo de gran nombre, por lo que parece indicar que Alberto Gamero seguirá con la base campeona.





Sin embargo, el cuadro embajador no le hace quite a las contrataciones y podría contar para el segundo semestre con el volante Daniel Ruiz, jugador que salió a inicios del 2023 hacia el Santos, pero su rendimiento no ha sido el mejor en el club brasileño, por lo que estaría su continuidad no está asegurada.



De acuerdo a información del Vbar de Caracol Radio, Daniel Ruiz se encuentra jugando con las reservas del Santos desde hace dos semanas, por lo que el joven volante de seguir borrado completamente por el técnico, Paulo Turra, decidirá emprender su regreso a Millonarios.





#ElVbarCaracol



ⓂDaniel Ruiz cerca de regresar a Millonarios



🔙El jugador suma 2 semanas entrenando con las reservas de Santos y tendrá una reunión con Falcao, director deportivo del club para definir su futuro



✈️De no continuar en Brasil, llegaría a Bogotá la próxima semana pic.twitter.com/MWaz8J0glm — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) July 11, 2023



Hay que recordar que Ruiz se encuentra en condición de préstamo en Santos y Millonarios tendrá la primera opción de decidir si acepta su regreso para el segundo semestre o si le busca algún club en otro equipo para que tenga más minutos de juego. Por ahora, la posibilidad de regresar está cerca y Alberto Gamero conoce su estilo, lo que haría más fácil su retorno.



Los números de Daniel Ruiz en Santos no son alentadores, debido a que apenas ha disputado 10 partidos en todas las competencias y el nivel en el que se encuentra será algo para analizar en caso de retornar al club embajador.