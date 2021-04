Daniel Mantilla: 'Equidad merece estar peleando los primeros lugares'

El cuadro ‘asegurador’ viene de descansar, recargar energías y cerrará como local ante Santa Fe el todos contra todos. Uno de los jugadores fundamentales para Alexis García habló para Futbolred, refiriéndose al duelo del domingo y lo que vendrá en Sudamericana.



Mantilla ha disputado 17 duelos, 14 como titular, aportando 3 asistencias y con una efectividad en los pases realizados del 81,7%.



¿Cómo analiza el duelo ante Santa Fe? Teniendo en cuenta que de ahí puede salir un cabeza de serie.



Para nosotros es un final más, como cada uno de los duelos. Respetamos los rivales y confiamos en nuestro trabajo. Será un juego para llegar a los primeros lugares. Emocionalmente y físicamente estamos bien, la última jornada que descansamos nos ayudó para que nos encontremos en las mejores condiciones.



¿Qué tanto les ayudó que su jornada de descanso fuera sobre el remate del campeonato?



El descanso es muy importante, este semestre todos los duelos fueron muy seguidos. Nosotros jugamos por Liga y por Sudamericana (ante Pasto). Todas las semanas estábamos jugando dos por semana, necesitábamos ese descanso, nos hizo muy bien para afrontar los retos que se vienen en ambas competiciones.



¿Qué destaca de Santa Fe y sus cualidades?



Son fuertes y difíciles, durante todo el semestre ha estado en los primeros lugares. Les gusta tener el balón, tienen jugadores con una gran calidad como Sherman, Kelvin, Giraldo. Además tienen atacantes para poder desequilibrar y también desde sus laterales. Nosotros tenemos que hacer respetar nuestra casa y sacar un resultado para llegar a 33 puntos.



¿Con qué rival le gustaría cruzarse en los playoffs?



Independientemente del rival que nos toque, tenemos que salir a hacer nuestro juego. Cualquiera de los que clasifiquen serán rivales difíciles. Ahí hay rivales grandes clasificados, América como octavo, Medellín, que puede entrar, son equipos grandes y si nos toca con ellos tenemos que afrontarlo de la misma forma, como todos los duelos. Estamos contentos con el trabajo, este equipo se merece pelear los primeros lugares.





En fase de grupos de Sudamericana tienen a rivales como Gremio, Lanús y Aragua ¿Qué análisis puede hacer de estos clubes?



Nos enteramos del último rival, que es Gremio. Esta semana hemos estado más enfocados en el duelo ante Santa Fe. La mentalidad está primero en este duelo de Liga. Ya luego el profe (Alexis García) analizará lo que será la primera jornada ante Gremio.





¿Cómo ha sido su crecimiento en lo futbolístico desde su llegada a Equidad?



He crecido desde que llegué. El cuerpo técnico y los jugadores me recibieron muy bien, eso ayuda en el día a día para aprender más. El profe en cada entrenamiento enseña cosas diferentes. El posicionamiento que tenía en la cancha no era el mejor, recibía en desventaja, hemos corregido eso. He aprendido a realizar movimientos para recibir con espacio para desequilibrar. He mejorado, pero debo seguir mejorando en definición.



¿Hay alguna posibilidad u oferta para dejar Equidad?



Estoy pensando en lo que tiene que ver con Equidad, el buen momento, el estar clasificados en Liga y Copa da tranquilidad para seguir trabajando y buscar los objetivos. Son retos difíciles pero confiamos en nuestro trabajo.



Equidad buscará su lugar en los cuatro primeros, cuando se enfrenten ante Santa Fe, el próximo domingo en el estadio de Techo.