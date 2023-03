¿Cuál es la raíz de la crisis del Atlético Junior? Debate FUTBOLRED

Se fue Arturo Reyes y dejó el caos: Atlético Junior es último de la Liga Betplay, fue eliminado de la Copa Sudamericana y, a pesar de tener una de las nóminas más caras del medio local, no encuentra una noción de equipo.

El club anunció la salida del DT de común acuerdo y busca afanosamente un DT con experiencia y roce internacional, como ha sugerido el propio Fuad Char, para apagar el incendio. Otra discusión será la estabilidad del proceso, el tiempo, el largo plazo. De eso hay poco en Barranquilla, más cuando no hay resultados.



FUTBOLRED consultó a periodistas de la plaza para entender la raíz de los problemas del club y las posibles soluciones, ahora que el puesto de DT está oficialmente vacante. A dos preguntas puntuales, así respondieron los expertos:



Preguntas

1. ¿Cuál es la responsabilidad del técnico Reyes y cuál la de los jugadores en la crisis del Junior?

2. ¿Es el cambio de técnico la solución? Cuál sería el perfil ideal?



Respuestas:



Melissa Martínez

Panelista de ESPN y Caracol Radio

​Creo que la responsabilidad es compartida, si se quiere un 50/50, no solo en Reyes sino en los últimos tres técnicos que ha tenido Junior, porque han sido muchos en un tiempo muy corto y los jugadores porque han sido los mismos protagonistas. Este semestre tuvimos cambios y podemos eximir de responsabilidad a algunos que apenas llegaron a este proceso. Pero volviendo a Reyes, Junior, a estas alturas de la vida, a mediados del campeonato, todavía no tenía estilo de juego y eso era muy preocupante.

​

2. Para mí no es la única solución pero sí la más sencilla, a veces la más efectiva y la más rápida. Cuando a Junior no se le ve un estilo, a qué quiere jugar, es momento de dar un golpe de timón.

​

Fabio Poveda

Periodista de Blu Radio, DSports y director de Deporte espectacular

1. Creo que la responsabilidad del momento que vive Junior es compartido entre técnico y jugadores: el primero tiene mucha incidencia, él fue quien eligió esta nómina de pronto eligiendo jugadores que no tenían peso para estar en Junior, y ellos porque, en medio incluso de malos partidos, el equipo podía producir y no la metían. El bajo rendimiento de algunos ha sido notorio en los resultados finales, por ejemplo el día del debut de Quintero era para ganarlo, contra Unión fue estival de desperdicio y estuvo muy mal Bacca, es que la falta de gol se debe a la falta de efectividad porque Junior produce las opciones pero, sin meterla, sin goles es imposible ganar El técnico se equivocó en los cambios, en la lectura de varios partidos, por ejemplo sacando laterales y quedando con tres sin ser necesario. En fin. Es compartido, no solo Reyes, pero es más fácil sacar a uno que a 30 jugadores.



2. El cambio de técnico podría ser una solución, se necesita un nuevo aire, no soy partidarios de sacar técnicos en medio de un torneo, es que Junior se convierte en un horno crematorio, este sería el cuarto técnico en 8 meses, un técnico cada dos meses no es de un equipo grande, no es serio, es falto de convicciones. Al técnico que contraten deben darle garantías mínimas de un año. Reyes duró dos meses, el semestre anterior no lo cuento. Junior tiene que cambiar esa metodología, esa visión, el resultado inmediato no existe, dejen trabajar y si se acaba el torneo y no se clasifica pues se decide. Ahora mismo hay desgaste con la afición, al parecer con algunos jugadores. Me da dolor con Reyes, es injusto con él, pero se va. Traer un nuevo técnico daría nuevo aire pero que sea duradero en el cuadro barranquillero.



Juan Salvador Bárcena

​Director Habla Deportes

​1. La responsabilidad d Arturo Reyes fue la mala estructuración de la plantilla, teniendo solo dos delanteros como Bacca y León el equipos e quedó corto, la salida de Rosero mostraba que algo no estaba bien, las fotos y exposiciones de distintos jugadores durante carnavales tampoco mandaba el mensaje que las cosas iban bien, los resultados y enseguida los cambios sacrificando a los jóvenes para dejar a los mayores en la cancha mostró también una mala gestión desde el mando del grupo y que todavía le pueda estar pesando la poca experiencia de vestuario con los jugadores.

​

2. El cambio de técnico claramente era la solución, me parece que con la elección de Reinaldo Rueda, de Repetto, de Beccacece, de Almirón no había ninguna entre un proyecto sólido y con el mismo rumbo pero sí con hojas de vida que tienen buena espalda pero buscando la manera de entrar a este Junior. Es muy complicado para un entrenador llegara Junior en el el momento del campeonato y estando último. Un perfil como el de 'Bolillo' Gómez puede ser el de un bombero que puede arrancar la presión y si le toca irse a final de temporada y que venga un reemplazo para el centenario, no dudará en dar un paso al costado. Veremos cómo será el choque con los jugadores del equipo y cómo entrará la mano del Bolillo Gómez.



Ernesto Herrera

Periodista CV Noticias

​Arturo Reyes es uno de muchos culpables de la mala campaña d Junior, él diseñó el equipo, escogió la nómina, le dieron todas las herramientas y no ha podido encontrar identidad, el cuadro tiburón, en vez de mejorar, siempre fue decayendo en su funcionamiento y eso es total responsabilidad del técnico, pero también de los jugadores, que han caído en una zona de confort, siempre se aferran a que es más fácil que voten a uno que a diez, pero tiene mucho que ver, llegaron la mayoría con buena hoja de vida y no han cumplido al expectativa, solo Juan Fernando Quintero ha dado la talla en este proyecto. Algunos de la base de la temporada anterior y varios de los nuevos tienen responsabilidad por el bajo nivel que han presentado en el campeonato.

​

2. En 17 partidos, sumados el barranquilla y Junior, Arturo Reyes tenía una sola victoria, se le había perdido la confianza y era hora de cambiar el rumbo según la junta directiva del club tiburón. El nuevo debe tener amplia experiencia en el manejo de jugadores considerados estrellas, que no es fácil, y lo principal que no sea conservador porque los que juegan con miedo y temores tienen corto vuelo para la afición rojiblanca. Que sea propositivo, que tenga idea clara y le puedo brindar conocimiento y estructura a un Junior que hace tiempo adolece de ese funcionamiento.