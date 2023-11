Cuadrangulares de Liga II: programación de las tres primeras fechas

Está lista y confirmada la programación de las tres primeras jornadas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2023.



La Dimayor dio a conocer fechas, horarios y cómo ver los partidos EN VIVO en la televisión colombiana, de las tres fechas que darán arranque al grupo A y grupo B.



La primera fecha de las semifinales se jugará entre domingo y lunes. La segunda, el fin de semana del 19 de noviembre. La tercera, el del 26. La segunda vuelta será el 29 de noviembre y el 3 y 7 de diciembre. Y la definición del título, el 10 y 13 del último mes del año.

Programación