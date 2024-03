¿Bodmer no trabajaba bien en Atlético Nacional? Jugador dejó la duda

Atlético Nacional trabaja para salir de la crisis de resultados y remontar en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2024, de la mano del técnico Pablo Repetto.



En su debut, Repetto sumó un punto contra Bucaramanga, en un empate 0-0 que dejó sensaciones de mínima mejoría, tanto en lo futbolístico como en lo motivacional.



Además, en las prácticas se ha notado la intensidad de los trabajos físicos y con balón, propio de la escuela uruguaya.



Y justamente uno de sus dirigidos, quiso destacar el trabajo de Repetto, pero sus declaraciones también fueron tomadas como una indirecta a Jhon Jairo Bodmer, anterior técnico del equipo. ¿Había incomodidad con su trabajo y de allí los malos resultados?



Agustín Álvarez Wallace, fichaje uruguayo que curiosamente trajo Bodmer, entregó declaraciones en rueda de prensa, previa al partido contra Boyacá Chicó, que se jugará el próximo sábado 16 de marzo (6:20 p.m.) en Tunja, por la fecha 12 del campeonato.



Álvarez Wallace destacó que “fue una semana que todos quedamos un poco sorprendidos porque no se venía trabajando de esta manera; Pablo (Repetto) es un cuerpo técnico muy exigente, motivador y creo que era lo que necesitábamos, que llegara al plantel un entrenador así”.



El volante añadió: “Yo, desde que llegué, no había tenido una semana así de trabajo. Y aunque no se dio el resultado que esperábamos, hicimos lo que se trabajó en la semana”.