Atlético Nacional, por un dulce debut en Liga: visita al Cortuluá

Atlético Nacional visita este sábado desde las 4:05 de la tarde a Cortuluá, por la primera fecha en la Liga I-2022. Los verdolagas buscarán empezar con el pie derecho en el campeonato en un partido complicado y con varios ingredientes ajenos a la pelota. Es la primera vez que se enfrentan luego de la conocida disputa judicial entre ambos, donde los antioqueños tuvieron que entregar varios millones de dólares. El equipo corazón del Valle es una incógnita y de aquel que consiguió el ascenso el año pasado, queda poco.

Uno de los equipos que la gente espera su debut, tanto hinchas como rivales son los verdolagas, quienes contarán con Alejandro Restrepo en su segundo semestre como técnico en propiedad, cuatro de los cinco refuerzos: Álvaro Angulo, Jhon Duque, Alexander Mejía y Daniel Mantilla, más juveniles con hambre de gloria como Luis Marquínez, Jímer Fory, Cristian Castro Devenish, Nelson Palacio y Ruyery Blanco.



Nacional viajó a Tuluá con 18 jugadores, Tomás Ángel, Hayen Palacios, Felipe Aguilar, Aldair Quintana, se sumaron a Baldomero Perlaza en el departamento médico del club y fueron bajas para este partido. Por su parte, Andrés Andrade y Jonatan Álvez no fueron convocados por decisión técnica. Se dice que el uruguayo tendría todo acordado para irse a Unión de Argentina.



Ángel y Palacios, ambos jugadores dieron positivo para covid 19, son asintomáticos y están aislados. Felipe Aguilar está en reacondicionamiento físico post covid, estaría disponible para el próximo partido contra Junior por la segunda fecha en la Liga I-2022. Aldair Quintana también se encuentra en reacondicionamiento físico post covid y en recuperación de una osteopatía dinámica del pubis. Su regreso a competencia estaría entre la segunda fecha contra Junior o la tercera frente a Millonarios en el Campín.



Finalmente, Baldomero Perlaza sigue en recuperación tras haber sufrido un esguince bimaeolar del tobillo grado 2-3 e intertarsiano del pie derecho. Su alta competitiva estaría entre la sexta fecha contra Alianza Petrolera o la séptima frente a Envigado.



Alejandro Restrepo, técnico de Nacional habló sobre Cortuluá, un equipo que volverán a enfrentar tras cuatro años. “Cortuluá es un gran rival, se ha hecho difícil obtener información porque cambiaron de entrenador, jugadores y seguramente con una nueva idea de juego. Tienen muchos regresos y seguramente estarán emocionados por jugar en primera división. Nosotros debemos salir a proponer, ser intensos y buscar un triunfo importante en una plaza difícil, vamos a enfrentar a un club con tradición y que no será fácil de competir en una plaza futbolera”.



Además, “encaramos con la misma seriedad, con mucha capacidad, no solo lo adquirido en la temporada anterior. Me siento más líder con más capacidades para demostrar mi trabajo, que nuestra afición se sienta orgullosa del funcionamiento y de los triunfos”.



Datos entre Cortuluá y Atlético Nacional

Cortuluá y Atlético Nacional, han disputado por Liga colombiana en 46 partidos. El equipo corazón del Valle ganó en 18 encuentros, contra 20 de los verdolagas, ocho empates completan el historial. En cuanto a goles anotados, Cortuluá celebró en 51 oportunidades contra 64 de los antioqueños.



Atlético Nacional derrotó a Cortuluá en sus últimos dos encuentros ante ellos en Primera División, dejando su arco en cero en ambas ocasiones, después de cuatro partidos sin conseguirlo (dos empates, dos derrotas). El conjunto de Medellín podría enlazar tres victorias ante Cortuluá por primera vez desde 2004-2010 (tres).



Descendido a la segunda categoría tras la temporada 2017, Cortuluá no arranca una campaña de Primera División con victoria desde La Liga I-2016, cuando derrotó por 4-1 a Deportivo Cali en la primera jornada como local.



Atlético Nacional ganó solo uno de sus últimos 10 encuentros de la Liga II-2021 (seis empates, tres derrotas), después de haber ganado 12 de los 15 compromisos anteriores (dos empates, una derrota). Como visitante, el conjunto verdolaga suma cinco visitas sin ganar (4E 1D).



Daniel Mantilla, nuevo refuerzo de Atlético Nacional, fue el segundo jugador que más ocasiones generó en la máxima categoría en 2021 con La Equidad, tanto en general (89) como en acciones a balón parado (32).



Jefferson Duque, de Atlético Nacional, fue el futbolista con más participaciones de gol en 2021 en la máxima división (30 –21 goles, nueve asistencias).



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Juan David Cabal, Álvaro Angulo; Jhon Duque (Sebastián Gómez), Alexander Mejía, Jarlan Barrera, Daniel Mantilla, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 4:05 p.m.



Estadio: Doce de octubre.



Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).



VAR: Andrés Rojas (Bogotá).



TV.: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8