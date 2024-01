Dos grandes en peligro: equipos que pelearán el descenso en este 2024

La Liga BetPlay inicia en este viernes 19 de enero, y varias escuadras deberán pelear por la permanencia y seguir en la primera división en 2025. Sin embargo, hay seis equipos que disputarán por no caer en esos dos cupos que aseguran su estadía en la segunda división el siguiente año.

Entre estos seis equipos que estarán disputando la estadía en la primera división, están los dos ascendidos, otros dos que han tenido campañas irregulares en los últimos años, y dos grandes el fútbol colombiano que deberá lidiar con esta tabla durante el 2024.

Los seis equipos de tendrán como objetivo permanecer en la Liga BetPlay.

Deportivo Cali y Once Caldas



El conjunto vallecaucano es uno de los más grandes del fútbol colombiano con 10 estrellas. Sin embargo, el cuadro de Jaime De la Pava no han tenido buenos resultados en los últimos semestres, lo cual perjudican al ‘verdiblanco’ en disputar la permanencia y teniendo un promedio de 1.06.



Por parte del conjunto blanco y blanco, deberá continuar con el sufrimiento de seguir peleando en la tabla del descenso, ya que en los últimos campeonatos el equipo de Manizales no ha podido levantar cabeza y para este año, el conjunto iniciará con 1.23.

Fortaleza y Patriotas



Ambos conjuntos llegan a la primera división luego de ascender en este 2024. Tanto los bogotanos como los boyacenses iniciarán con un promedio de 0 en la tabla del descenso. Sin embargo, si los dos equipos hacen un buen semestre, tendrán un número alto y no necesariamente deberán pelear por no caer a la B.

Jaguares y Envigado



Dos conjuntos que a lo largo de los últimos campeonatos, han cosechados malos resultados en el fondo de la tabla, perjudicándolos para este 2024, ya que el equipo ‘felino’ se ubica en el puesto 18 con un promedio de 1.0, y la ‘Cantera de Héroes’ está en la casilla 15 con 1.13.

Sin duda este campeonato hará mucho que hablar, luego que varios equipos estén perjudicados para el inicio de temporada, lo cual les obliga a realizar un buen 2024.