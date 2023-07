¿Todo bien con el Bolillo? Bacca sobre la salida de Viera y Juanfer

Junior no atraviesa su mejor momento en lo deportivo y el ambiente con la afición. Los resultados del semestre pasado son un condicionante, adicional al estilo de juego que no encaja. La paciencia de la afición se acabará si no empiezan a levantar su nivel y a ganar partidos.



La primera fecha fue muestra de ello. Derrota en casa contra Águilas Doradas y las críticas a los jugadores no se esperaron, adicionales a las que llegaron a Hernán Darío Gómez, luego de todo el revolcón que generó la salida de Juan Fernando Quintero, a pocos días de iniciar el certamen.



Uno de los nombres de experiencia para este campeonato será Carlos Bacca, quien no se ha quedado afuera de las discusiones y rumores, ante las decisiones del entrenador y lo que hace un tiempo dijo el encargado del departamento médico sobre su condición física.



En charla con el programa El Vbar de Caracol Radio, el delantero habló de esas palabras del doctor Javier Fernández “Somos humanos y cometemos errores. Fue la manera de él de expresar lo que sentía, lo que había, pero se ha visto que puede haber una lesión, pero no de ahora sino de hace tiempo. Es un desgaste que cualquier jugador puede tener y se ha trabajado bien para que no vuelva a dar problemas, no afecta mi rendimiento, ni mi profesión. Solamente hay que trabajar un poco más para cuidar mi masa muscular y que eso no decaiga, pero se viene haciendo un gran trabajo con los fisios en lo personal y no hay ningún inconveniente".



Ante la salida de Sebastián Viera y Juan Fernando Quintero, complementó “Son decisiones que hay que tomar. En su momento se habló. Habló el profe, también habló Juanfer. Cada uno tiene su pensamiento, cada uno mira desde su punto de vista y cada uno cree qué es lo mejor en lo personal y para el equipo. ¿Quién tiene la razón? Todos, cada uno mira para su lado. En lo personal puedo decir que el profe miraba para el equipo y veía que en el primer semestre Bacca no daba el resultado que quería; él también se estaba jugando su puesto de entrenador y es más fácil sacar a un director técnico que a 30 jugadores. Y así pasó con los casos de Juanfer y Sebastián, había que tomar decisiones, a veces duele, de pronto no es lo que uno quiere, pero la vida continúa y solo queda desearles todo lo mejor y darles las gracias por lo aportado al Junior durante el tiempo que estuvieron".



Concluyó con la charla que tuvo con el estratega, respecto a su papel en el equipo “Tuvimos una conversación de jugador a entrenador, una persona que le tiene a uno mucho cariño y quiere lo mejor para el equipo. De pronto mi semestre no fue el mejor y el profe, como todo, llegó y tenía que tomar decisiones. En su cabeza no veía a Carlos Bacca en lo que quería y yo solo quería trabajar, hacer mi pretemporada y con mi trabajo ver que sí podía ayudar al equipo. Gracias al trabajo las cosas han cambiado, nunca tuve un problema con el profe, era respetable lo que pensaba porque al ser el líder del barco debía tomar decisiones. En su momento de pronto vio que había ocasiones que tuve pero no pude concretar y él decidió. Con el trabajo en silencio y confiando en Dios, se darán los resultados dentro del campo".